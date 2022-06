เซลกระหน่ำแห่งปี เซ็นทรัลพัฒนาผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรระดับประเทศเปิดมหกรรมเซลกลางปี ลดใหญ่ระดับชาติ #ช้อปให้โลกจำ

•สร้างแรงกระเพื่อม ลดทั่วประเทศ ทุกศูนย์การค้า ห้างฯ และออนไลน์ รวมกว่า 1 หมื่นแบรนด์ ด้วยกลยุทธ์ “Synergy for All” ในเครือเซ็นทรัล ทั้งเซ็นทรัล รีเทล และพันธมิตรชั้นนำทั่วประเทศกว่า 40 ราย ขานรับภาครัฐกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง และดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย-เทศ คาดทราฟฟิกเพิ่มกว่า 30% ทั่วประเทศ•ลดใหญ่สวนกระแส ช่วยค่าครองชีพประชาชน ลดสูงสุด 80% กว่า 10,000 แบรนด์, เครดิตเงินคืนสูงสุด 30% และสมาชิก The 1 กับโปรฯ จัดหนัก Lucky draw มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท•ครั้งแรกกับ Eco-Marketing ช้อปดี-ทิ้งดี พร้อมกันทั่วประเทศ แจก 4,000,000 พอยต์ ชอปสินค้ารักษ์โลก หรือบริจาคเสื้อผ้ามือสอง หรือไม่รับถุง รับพอยต์ The 1 ทันที•จับกลุ่ม Wealth โปรฯ แพกเกจที่พักหรู SILAVADEE KOH SAMUI และ The 1 Exclusive แลก 400 คะแนน รับส่วนลด 400 บาทบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึกธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพาร์ตเนอร์ธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศ ทุ่มงบกว่า 800 ล้านบาท แคมเปญ Mid Year Sale แห่งปี The Greatest Grand Sale 2022 มหกรรมเซลกลางปีที่ดีที่สุด ตอกย้ำเบอร์หนึ่งงานเซลลดครั้งยิ่งใหญ่ระดับชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ #ช้อปให้โลกจำ ช้อปครั้งนี้เราทำเพื่อโลก ลดครบทุก category สินค้าครบครันที่สุด ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และออนไลน์รวมกว่า 1 หมื่นแบรนด์ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนภาครัฐทุกภาคส่วน ปลุกมู้ดชอปปิ้งลดใหญ่สวนกระแส ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงภาวะน้ำมันแพง พร้อมผลักดันเศรษฐกิจ ต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เตรียมขนทัพสินค้าดีลพิเศษกว่า 10,000 รายการ ลดราคาสูงสุดกว่า 80% และลุ้นรางวัลใหญ่ ชอปฟรี 400,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท พร้อมครั้งแรก Eco-Marketing ชอปรักษ์โลก เริ่ม #ช้อปให้โลกจำ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.-31 ก.ค. 2565 นี้ ณ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล 35 สาขาทั่วประเทศThe Greatest Grand Sale งานเซลแห่งชาติที่ทุกคนรอคอย คลิก https://www.youtube.com/watch?v=l3MgIHLbbKMรวมพลังครั้งสำคัญ สร้างแรงกระเพื่อม ลดทั่วประเทศ กับทุก BUs ในเครือเซ็นทรัล ได้แก่ ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา, ธุรกิจในเครือเซ็นทรัลรีเทล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส และออฟฟิศเมท ร่วมด้วยเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา และ The 1 พร้อมทั้งพันธมิตรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ที่มาร่วม Synergy ในครั้งนี้ ได้แก่ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต), บัตรเครดิตยูโอบี, มาสเตอร์การ์ด, และสายการบินนกแอร์ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “The Greatest Grand Sale 2022 #ช้อปให้โลกจำ ฉลองครบรอบ 40 ปี เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำการเป็นอภิมหางานเซลช่วงกลางปีที่ดีที่สุดทั่วประเทศ ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี จากการผนึกกำลังของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตรชั้นนำทั่วประเทศ ขานรับนโยบายรัฐทุกภาคส่วนในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนในภาวะที่สินค้าและน้ำมันแพง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ โดยข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาส 3 นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยกว่า 5 แสนคนต่อเดือนจากประเทศระยะใกล้ ซึ่งไม่ต้องกักตัวขากลับ รวมถึงแถบตะวันออกกลาง และช่วงปลายปีนี้คาดว่าไทยจะมีนักท่องเที่ยวพุ่งกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน ดันยอดรวมปี 65 แตะเป้า 7-10 ล้านคน โดยเน้นไปที่นักท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality tourist) โดยจากข้อมูลพบว่ามีนักท่องเที่ยวจากประเทศที่เดินทางเข้าไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์, อินเดีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และกัมพูชา (ตั้งแต่วันที่ 1-21 พ.ค. 2565) คาดทราฟฟิกศูนย์ฯ ทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นกว่า 30% โดยอัดงบการตลาดกว่า 800 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้าได้ชอปและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หลังการฟื้นตัวของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งการรวมพลังของภาคเอกชนอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทั้งการออกมาจับจ่ายใช้สอย และช่วยกันโปรโมตภาคท่องเที่ยวและบริการในประเทศทั่วทุกภูมิภาค”อีกทั้งปีนี้ยังเน้นเจาะกลุ่ม Wealth Segments รวมทั้งกลุ่ม New wealth ที่มีศักยภาพทั้งกำลังซื้อสูงและความถี่ในการจับจ่าย โดยจัดโปรฯ พิเศษสำหรับ Top spender ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการสูงสุดตามเงื่อนไข รับแพกเกจที่พักหรูจาก SILAVADEE KOH SAMUI และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ แลกรับ Cash Back สูงสุดถึง 30% โดยฐานข้อมูล The 1 พบว่ากลุ่มนี้สามารถชอปปิ้งได้ทุกเวลา และให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นตัวตนที่ต่างจากคนทั่วไป มีช่องทางการใช้จ่ายที่สามารถ Personalized ได้ตามความต้องการทั้ง Offline-Online อีกทั้งมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า” ดร. ณัฐกิตติ์กล่าวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ทางเซ็นทรัล รีเทล รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา ในการจัดงานอภิมหาแกรนด์เซลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง The Greatest Grand Sale 2022 #ช้อปให้โลกจำ ซึ่งเป็นแคมเปญต้อนรับการเปิดประเทศ เพื่อกระตุ้นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นโอกาสให้คนไทยได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษสุดคุ้ม ทำให้บรรยากาศการชอปปิ้งกลับมาคึกคักอีกครั้ง และทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล พร้อมยกทัพสินค้าหลากหลายรายการใน 8 กลุ่มธุรกิจของเรามาเข้าร่วมงานอย่างจัดเต็ม ทั้งช่องทางหน้าร้านและหน้าเว็บ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส และออฟฟิศเมท รวมทั้งสิ้น 1,195 สาขา ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นแคมเปญซิกเนเจอร์ระดับประเทศที่ทุกคนรอคอย ด้วยโปรโมชันสุดคุ้ม ส่วนลดสูงสุด 80%, สินค้าแฟลชดีล และแฟลชคูปอง, ส่วนลดเพิ่มจาก The 1 และบัตรเครดิต รวมถึงคะแนน The 1 พิเศษสำหรับลูกค้าที่ชอปแบบรักษ์โลกด้วยการนำถุงผ้ามาเอง โดยเซ็นทรัล รีเทล คาดว่ายอดขายทั้งกลุ่มจากแคมเปญนี้จะเติบโต 15-20% และดัน Ticket Size เฉลี่ยของลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 5-10% และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีจากงาน The Greatest Grand Sale 2022 #ช้อปให้โลกจำ ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการคืนกำไรและแทนคำขอบคุณให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน” ปิยวรรณกล่าวปลุก Mood ชอป กับแคมเปญ THE GREATEST GRAND SALE 2022 #ช้อปให้โลกจำ ด้วยกลยุทธ์ Synergy For All เพื่อลูกค้า เพื่อชุมชน เพื่อโลก• “เพื่อลูกค้า” ให้คนไทยได้ชอปสินค้ากว่า 10,000 แบรนด์ในเครือเซ็นทรัล และพันธมิตรชั้นนำ ตอบทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80% เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลดสูงสุด 70%* และ Flash Deal*, แลกคะแนน The 1 รับส่วนลด on top สูงสุด 12.5%, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มอบส่วนลดสูงสุด 70%* และ Flash Deal, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอล์ล และท็อปส์ มาร์เก็ตลดสูงสุด 50%* รับฟรี คูปองส่วนลดสูงสุด 25% จากกว่า 50 แบรนด์*, Power Buy สินค้าลดสูงสุด 50%* และ Flash Coupon, Supersports มอบส่วนลดสูงสุด 70%*, B2S ลดสูงสุด 80%*, OfficeMate ลดสูงสุด 90%*, ร้านค้าแบรนด์ดังในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ลดสูงสุด 70%* และ Central Pattana Birthday Sale (17 มิ.ย. 2565-19 มิ.ย. 2565) รับส่วนลดเพิ่ม หรือ รับ Voucher ตามเงื่อนไขที่แบรนด์กำหนด* พร้อมโปรฯ มากมายจากร้านค้าแบรนด์ดังภายในศูนย์ฯ• “เพื่อชุมชน” เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสนับสนุนการขายสินค้าชุมชน และงานสินค้าที่ให้ผู้คนในชุมชน ตลอดจน SME’s สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ได้ตลอดทั้งปี เช่น เทศกาลผักผลไม้โครงการหลวง, Coconut Festival, Fruit Fest, เทศกาลยกสวน, โครงการสินค้า OTOP, Pride Market, Crew Market ฯลฯ• “เพื่อโลก” ครั้งแรกกับ Eco-Marketing โครงการ ช้อปดี-ทิ้งดี Zero waste พร้อมกันทั่วประเทศ แจกคะแนน The 1 รวม 4,000,000 คะแนน ให้แก่นักชอปสายรักษ์โลก ผ่าน 2 กิจกรรม ‘ทิ้งดี’ ส่งเสริมการบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วเพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการ ก่อนซื้อสินค้าใหม่ในหมวดสินค้ารักษ์โลก เพียงนำมาบริจาค ณ จุด “ทิ้งดี” ภายในศูนย์การค้า รับคะแนน The 1 พิเศษ 40 คะแนน และ ‘ช้อปดี’ ในร้านค้าแบรนด์ชั้นนำที่คอลเลกชันสินค้ารักษ์โลก เช่น Anello, Cath Kidston, Converse, H&M, Innisfree, Mango, NIKE, Sabina, Sephora, The body shop, Yves Rocher, CC double O, The Face Shop, Hoka, Uniqlo, Zara และ Teva ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Imagining better futures for all” ในการเป็น Place maker ที่ต้องการสร้างพื้นที่ที่เป็นมากกว่าศูนย์การค้า เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีความหมาย มีคุณค่าต่อผู้คน ชุมชน และโลกของเราอย่างแท้จริงพบกับแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2022 #ช้อปให้โลกจำ ช้อปครั้งนี้เราทำเพื่อโลก” ณ ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท และชอปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเซ็นทรัลออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.-31 ก.ค. 2565 นี้