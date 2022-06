ร่วมต้อนรับการคัมแบ็กครั้งใหม่ ที่สดใสจนใจฟู ในกิจกรรม NCT DREAM VIDEO CALL EVENT ที่ ช้อปปี้ และ เอสเอ็ม ทรู จัดใหญ่ให้สาวก NCTzen ได้ฟินแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.เพื่อเป็นการต้อนรับการคัมแบ็กของ 7 หนุ่ม NCT DREAM ที่กลับมาพร้อมรีแพ็กเกจอัลบั้มชุดที่ 2 และเพลงไตเติลใหม่ล่าสุดอย่าง ‘Beatbox’ ที่ได้ปล่อยออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมส่งต่อความหวังและพลังบวกให้ชาว NCTzen ได้หายคิดถึง ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จับมือ เอสเอ็ม ทรู ขอยืน 1 ในใจชาว NCTzen จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ NCT DREAM VIDEO CALL EVENT ส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวันดีเดย์ของมหกรรมสุดยิ่งใหญ่กลางปี Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration แบรนด์ดัง ดีลปังทะลุโลก โดยเปิดโอกาสให้แฟนๆ ผู้โชคดีได้มีโอกาสมีทแอนด์กรี๊ด สุดพิเศษกับเมนคนโปรดในวง NCT DREAM แบบตัวต่อตัวในรูปแบบของวิดีโอคอลร่วมลุ้นเป็น 1 ใน 70 NCTzen ผู้โชคดีที่จะได้สัมผัสความสดใสของ 7 หนุ่มในกิจกรรม NCT DREAM VIDEO CALL EVENT กิจกรรมวิดีโอคอลตัวต่อตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเมนคนโปรดจากวง NCT DREAM (เอ็นซีที ดรีม) ได้นานแบบจุใจถึง 2 นาทีเต็ม! ไม่ว่าจะเป็น MARK (มาร์ค), RENJUN (เหรินจวิ้น), JENO (เจโน่), HAECHAN (แฮชาน), JAEMIN (แจมิน), CHENLE (เฉินเล่อ) และ JISUNG (จีซอง) พร้อมรับอัลบั้มที่มีลายเซ็นของศิลปินที่เลือก และชื่อผู้โชคดีบนปก โดยมีกติกาง่าย ๆ เพียงซื้ออัลบั้ม NCT DREAM - The 2nd Album Repackage ‘Beatbox’ (Photobook Ver.) จากร้าน SM True Store บน Shopee Mall ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 (เวลา 11.00 น.) ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 (เวลา 23.59 น.) พร้อมเลือกศิลปินที่คุณอยากจะคอลด้วย ซึ่งช้อปปี้จะทำการสุ่มและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางหน้ากิจกรรม และผ่านการแจ้งเตือนในแอปฯ ช้อปปี้ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 18.00 น. เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป โดยกิจกรรม NCT DREAM VIDEO CALL EVENT จะจัดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งทางค่ายต้นสังกัดจะทำการยืนยันวันร่วมกิจกรรมโดยตรงกับผู้โชคดี หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการยืนยันสิทธิ์นอกจากนี้ ทุก ๆ การซื้ออัลบั้ม NCT DREAM - The 2nd Album Repackage ‘Beatbox’ (Photobook Ver.) จากร้าน SM True Store บน Shopee Mall ยังจะได้รับสินค้าที่ระลึกเป็น Exclusive Photo Card 1 ใบ ต่อ 1 อัลบั้ม ที่มีเฉพาะที่ช้อปปี้เท่านั้น นอกจากนี้ ชาว NCTzen ยังสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษอื่น ๆ จาก ช้อปปี้ อาทิ โค้ดส่งฟรี โค้ดรับเงินคืน และสิทธิประโยชน์อีกมากมายเมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay ตลอดจนโค้ดส่งฟรีจากบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ และสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 220 บาท เมื่อชำระผ่านบัตรขั้นต่ำ 2,000 บาท, สมาชิกบัตรเครดิต KTC รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 180 บาทเมื่อชำระผ่านบัตรขั้นต่ำ 1,499 บาท และผู้ถือบัตรเดบิต SCB รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 120 บาท เมื่อชำระผ่านบัตรขั้นต่ำ 800 บาท