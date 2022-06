OR ผนึกพันธมิตรรุกธุรกิจเติมน้ำมันอากาศยานสนามบินกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา คาดใช้เงินลงทุนไม่เกิน 18.20 ล้านเหรียญสหรัฐ ชี้การร่วมทุนครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในต่างประเทศ และรักษาโอกาสและสิทธิ์ในการขายน้ำมันอากาศยานในกัมพูชานางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 วันที่ 25 พ.ค. 64 ได้มีมติอนุมัติให้ OR หรือบริษัทในกลุ่ม OR โดยให้บริษัท พีทีทีโออาร์อินเตอร์เนชั่นเนลโฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) จำกัด (SG HoldCo) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ผ่านบริษัท พีทีทีโออาร์โฮลดิ้งส์ จำกัด (OR Holdings) ลงทุนในระบบบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในรูปแบบการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ระหว่าง SG HoldCo, บริษัท China National Aviation Fuel International Holdings Limited (CNAF) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Total Energies Marketing (Cambodia) Co., Ltd. (TOTAL) บริษัทในกลุ่มของบริษัท TotalEnergies จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทั้ง 3 บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน โดย SG HoldCo ถือหุ้นในสัดส่วน 33.33%, CNAF 33.33% และ TOTAL 33.33% ตามลำดับทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวมีแหล่งเงินลงทุนมาจากเงินกู้ยืมและเงินทุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเงินลงทุนในส่วนของ OR จะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 18.20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในต่างประเทศ และรักษาโอกาสและสิทธิ์ในการขายน้ำมันอากาศยานในประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมทุนทั้ง 3 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 ในนามบริษัท Phnom Penh Aviation Fuel Service Co., Ltd. (PPAFS) ซึ่ง PPAFS ได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2565 ร่วมกับบริษัท Cambodia Airport Investment Company Limited (CAIC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานการพัฒนาสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญจากรัฐบาลกัมพูชา เพื่อเป็นการมอบสิทธิให้แก่ PPAFS ในการเป็นผู้ประกอบการระบบบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญ