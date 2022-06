กนอ.ดึงผู้พัฒนานิคมฯพบนักลงทุนต่างชาติรับเปิดประเทศฟื้นลงทุน

เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ ว่า เพื่อมอบนโยบาย รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดย กนอ.มีแผนเชิญชวนให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพบปะกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้าไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ได้นำเสนอความพร้อมด้านศักยภาพและจุดเด่นของพื้นที่ เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ชณะเดียวกัน กนอ.ยังมีแผนทำการตลาดเชิงรุกในต่างประเทศ โดยจะไปโรดโชว์เพื่อพบปะนักลงทุนต่างชาติ นำเสนอข้อมูลพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อการสร้างงานและขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย“หลายประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยต่างทยอยเปิดประเทศแล้ว จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้พบปะผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งขณะนี้พบว่านักลงทุนเริ่มมาดูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง”นายวีริศ กล่าวทั้งนี้ที่ผ่านมามีนิคมอุตสาหกรรมได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) อำเภอสะเดา และโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจาก JETRO Bangkok โดย กนอ.ได้นำเสนอศักยภาพเชิงพื้นที่ ความพร้อมด้านการลงทุน อาทิ ระบบสาธารณูปโภค การให้บริการและเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการลงทุนในจังหวัดสงขลา เพื่อดึงดูดภาคเอกชนญี่ปุ่นให้มาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อกระจายการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นสู่ภูมิภาคในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสงขลา และส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยางพาราขณะที่นิคมอุตสาหกรรม Smart Park และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในพื้นที่จังหวัดระยอง ก็ได้รับความสนใจจาก Enterprise Singapore ที่มาเยี่ยมชมพื้นที่ และพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือกับ กนอ. ในอนาคต นอกจากนี้ คณะผู้แทนกระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐซาบาห์ และรัฐสลังงอร์(Ministry of Industrial Development of Sabah Govermment and Selangor State Government) จากประเทศมาเลเซีย ยังได้ให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อชักจูงนักลงทุนมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตอีกด้วย