IKEA for Business ปรับโฉมใหม่ร้านค้าธุรกิจให้สุดปัง

ในปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค “Next Normal” ภาคธุรกิจ ร้านค้าต่างต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และแน่นอนว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดลูกค้าคือ “หน้าร้าน”IKEA for Business จึงได้เริ่มแคมเปญ Business Makeover ปรับโฉมใหม่พื้นที่ธุรกิจ เพื่อช่วยลูกค้าธุรกิจกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยไอเดียการออกแบบและโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ครบทั้งการจัดการพื้นที่ ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามในงบประมาณที่ตั้งไว้ในโอกาสครบรอบ 10 ปิ อิเกีย ประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมา IKEA for Business ได้จัดแคมเปญ Business Makeover เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาพื้นที่ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ โดยได้คัดเลือก 5 ธุรกิจเข้าร่วมแคมเปญให้อิเกียช่วยแปลงโฉมพื้นที่ธุรกิจให้ดีขึ้น ด้วยโซลูชั่นจากอิเกีย ภายในงบไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับ 5 ธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกจาก IKEA for Business ได้แก่ ร้านอาหาร “มิ้งค์แจ่วฮ้อน” สำนักงานออฟฟิศ “บริษัท แอทเทลิเย่ แมส จำกัด” โรงเรียนอนุบาล “ปษิตา” หอพัก “พีเจ อพาร์ตเมนต์” และร้านค้าปลีก “เย็บสุขใจ” โดยอิเกียได้เข้าไปทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจให้คำปรึกษาและดูแลครบวงจร เพื่อให้พื้นที่ร้านค้าและบริการ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจและผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีผลงานการพลิกโฉมพื้นที่ธุรกิจโดย IKEA for Business1. ร้านอาหาร “มิ้งค์แจ่วฮ้อน”โจทย์ : ร้านอาหารไทย-อีสานย่านเอกมัย เจ้าของร้านต้องการจะทำร้านอาหารรักษ์โลก และให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน ที่ผ่านมามีปัญหาในการจัดสรรพื้นที่การทำงาน พื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหาร การจัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ รวมถึงจุดแยกขยะที่ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแนวคิดการ Makeover: ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนอิเกีย เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพและทนทานมาจัดโซนที่นั่งรับประทานอาหารให้ดูเป็นระเบียบและสบายตา รวมทั้งนำโซลูชั่นการจัดเก็บซึ่งเป็นจุดแข็งของอิเกียมาใช้จัดเก็บเครื่องใช้ในครัวและวัตถุดิบให้เป็นระเบียบ ทำให้พื้นที่ดูโปร่งและสะอาดยิ่งขึ้น และมุมแยกขยะที่เป็นความตั้งใจของทางร้านก็ออกแบบให้กลมกลืนไปกับภาพรวมของร้านได้เป็นอย่างดีนางสาวกชพร เดชภูมี เจ้าของร้านมิ้งค์แจ่วฮ้อน กล่าวว่า “หลังจากทางอิเกียเข้ามาปรับโฉมธุรกิจให้ รู้สึกว่าทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาขึ้น โซนต่างๆ ที่เราเคยเห็นว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บ ก็ถูกจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน หลายท่านบอกว่าร้านดูน่านั่ง ดูมีชีวิตชีวา ส่งผลให้ทานอาหารอร่อยขึ้นด้วย”2. สำนักงานออฟฟิศ “บริษัท แอทเทลิเย่ แมส จำกัด”โจทย์: เจ้าของออฟฟิศต้องการปรับโฉมพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่น รองรับการเติบโตของธุรกิจและความต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และอยากเปลี่ยนโฉมออฟฟิศให้มีบรรยากาศช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานแนวคิดการ Makeover: สร้างพื้นที่สำนักงานที่เปิดโล่งและยืดหยุ่นตามการใช้งานอิเกียได้ช่วยจัดสรรพื้นที่โฮมออฟฟิศแห่งนี้ให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ชุดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย ปรับฟังก์ชั่นการใช้งานได้ รวมถึงสร้างพื้นที่จัดเก็บอย่างเป็นสัดเป็นส่วนด้วยซีรีส์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน TROTTEN/ทร็อตเตน ทำให้พื้นที่ดูมีสไตล์ สบายตาขึ้นด้วยโทนสีขาว ช่วยเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านนายณสธนศักร แซ่อึ้ง เจ้าของบริษัท แอทเทลิเย่ แมส จำกัด เล่าว่า “ภายหลังการแปลงโฉม รู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ แบ่งพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วน ใช้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้เรียบร้อย มีมุมรองรับลูกค้าที่สวยงาม และมีมุมทำงานมากขึ้น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”3. โรงเรียนอนุบาล “ปษิตา”โจทย์: โรงเรียนอนุบาลที่มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ตั้งใจมอบความรู้สึกอบอุ่น “เหมือนอยู่ที่บ้าน” และทำให้พื้นที่การเรียนการสอนที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ปัญหาที่พบในห้องเรียนคือพื้นที่ไม่เพียงพอ เพราะบางวันที่มีฝุ่น PM 2.5 หรือวันที่ฝนตก เด็กๆ ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมข้างนอกได้ จะต้องย้ายเข้ามาในห้องเรียนแนวคิดการ Makeover: สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอิเกียได้เข้ามาจัดระเบียบพื้นที่ในห้องเรียน ทั้งโซนจัดเก็บหนังสือเรียน และของเล่นให้เป็นสัดส่วนและมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ด้วยโซลูชั่นการจัดเก็บ TROFAST/ทรูฟัสท์ ชั้นเก็บของเล่น แบ่งโซนพื้นที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังจัดสรรพื้นที่สำหรับการเล่นอย่างปลอดภัย ให้เด็กๆ ได้เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในห้องเรียนนายเกษม ต้นคณารัตน์ เจ้าของโรงเรียนอนุบาลปษิตา กล่าวว่า “ทางโรงเรียนมีแผนที่จะปรับปรุงห้องเรียนอยู่แล้ว พอทราบข่าวโครงการนี้ก็รู้สึกสนใจ เพราะจะได้มืออาชีพอย่างอิเกียจะเข้ามาออกแบบ ปรับโฉม และมอบเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วย รู้สึกภูมิใจที่อิเกียเห็นความสำคัญของโรงเรียนอนุบาล และได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆ”4. หอพัก “พีเจ อพาร์ตเมนต์”โจทย์: หอพักที่ดัดแปลงตึกแถวมาเป็นอพาร์ตเมนต์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน ความท้าทายคือ การจัดสรรพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของผู้เช่าแนวคิดการ Makeover : เปลี่ยนจาก small space เป็น smart space ฟังก์ชั่นได้แม้พื้นที่น้อยอิเกียได้เข้าไปเปลี่ยนโฉมห้องเช่าให้ดูน่าอยู่ และมีการจัดสรรพื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยได้ศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้เช่าหลักซึ่งเป็นนักศึกษา และพัฒนาพื้นที่ให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ใช้ตู้เสื้อผ้ารุ่นยอดนิยมซีรีส์ BRIMNES/บริมเนส ที่มีขนาดลงตัวกับพื้นที่ เพิ่มโซลูชั่นการจัดเก็บอื่นๆ เข้าไปในจุดต่างๆ เลือกโทนสีห้องและเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสดใส เหมาะกับวัยเรียน เพิ่มบรรยากาศของบ้านที่อบอุ่นยิ่งขึนางสาวนริศรา จรุงพิรวงศ์ เจ้าของธุรกิจ กล่าวว่า “เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากๆ หลังจากทีม IKEA for Business เข้ามาช่วยปรับโฉม ออกแบบพื้นที่ และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อย่างลงตัว มีสไตล์ทันสมัย ดึงดูดลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทำให้เราได้ไอเดียและคำแนะนำที่ดี สามารถเอาไปปรับใช้กับห้องพักอื่นๆ ได้ในงบประมาณที่เราต้องการ”5. ร้านค้าปลีก “เย็บสุขใจ”โจทย์: ธุรกิจร้านขายผ้า และอุปกรณ์ตัดเย็บที่เจ้าของร้านต้องการปรับโฉมพื้นที่ภายในร้าน เนื่องจากปัญหาสินค้าค้างสต็อก มีสินค้าปริมาณมากและหลากหลายที่ถูกจัดเรียงอย่างไม่เป็นหมวดหมู่ รวมถึงปัญหาเรื่องพื้นที่การใช้งานที่ไม่สอดรับกับการขายทางช่องทางออนไลน์ และการจัดเวิร์คช็อปในร้านให้กับลูกค้าแนวคิดการ Makeover: จัดระเบียบการใช้พื้นที่รองรับการค้าออนไลน์ในช่วงโควิด-19 ทางร้านค้าต้องหันกลับมาจำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นช่องทางหลัก การจัดสรรสต็อกสินค้าย่อมมีความสำคัญ อิเกียได้พัฒนาพื้นที่ในร้านโดยนำโซลูชั่นการจัดเก็บเข้ามาช่วยจัดเก็บสินค้าประเภทต่างๆ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ชุดตู้และชั้นวาง IVAR/อิวาร์ ที่จุของได้มากและแบ่งช่องจัดเก็บสินค้าแยกตามประเภทได้ รวมถึงรถเข็นรุ่นยอดฮิตอย่าง RASKOG/รวสกู๊ก เข้ามาช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บตามมุมต่างๆ สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามการใช้งาน รวมถึงมุมจัดโชว์สินค้าเล็กๆ ที่ลูกค้าเห็นและเลือกหยิบได้ และในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถแบ่งพื้นที่บางส่วนสำหรับคลาสเรียนเย็บผ้าได้อีกด้วยนางสาววิภากร เกิดกูล เจ้าของร้านเย็บสุขใจ เล่าว่า “IKEA for Business เข้ามาช่วยให้คำแนะนำ และออกแบบโซลูชั่นในการจัดเก็บจัดเรียงสินค้าภายในร้าน ซึ่งเรามีพื้นที่จำกัด แต่ของเยอะมาก อิเกียช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงใจ ทำให้เรามีหน้าร้านที่สวยงามเป็นระเบียบ และยังครบทุกประโยชนใช้สอยที่เราต้องการ”นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานการปรับโฉมธุรกิจของ IKEA for Business เจ้าของธุรกิจที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ในฝัน หรือปรับโฉมร้านค้า ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มีโจทย์ความต้องการอย่างไร มีงบประมาณแค่ไหน สามารถติดต่อได้ที่ business.IKEA.co.th หรือ ikeabusiness.th@ikano.asiaเกี่ยวกับอิเกีย ประเทศไทยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศสวีเดนเมื่อปี 1943 (พ.ศ. 2486) อิเกียได้มุ่งมั่นสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ผู้คนทั่วไปในทุกๆ วัน ด้วยการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่มีรูปแบบหลากหลาย ดีไซน์สวยงาม พร้อมทั้งประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า ในราคาที่ผู้คนทั่วไปเป็นเจ้าของได้ปัจจุบันอิเกียเป็นบริษัทค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีจำนวนสโตร์มากกว่า 443 แห่ง ใน 53 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในสิงคโปร์ มาเลเซีย แลไทย ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท อิคาโน่ จำกัด (Ikano Private Limited) เราผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ และร่วมส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชนและสิ่งแวดล้อม