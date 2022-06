รฟม.เซ็นจ้างที่ปรึกษาคุมก่อสร้าง"สีม่วง"2.6 พันล้านบาท เริ่มตอกเข็ม มิ.ย.นี้

รฟม. ลงนามสัญญาจ้าง 3 กลุ่มที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา รถไฟฟ้าสายสีม่วง พร้อมเซ็นข้อตกลงคุณธรรม วงเงินรวมกว่า 2.6 พันล้านบาท ปักธงเริ่มสร้าง มิ.ย.65 เปิดบริการปี 70วันนี้ (1 มิถุนายน 2565) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้ง 3 กลุ่ม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน รฟม.สำหรับรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่1. กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1 : PMCSC1) ประกอบด้วย1) บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด2) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด4) บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด และ 5) บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 1,094,110,096.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)2. กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2 : PMCSC2) ประกอบด้วย1) บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด2) บริษัท เทสโก้ จำกัด3) บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด4) บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด5) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)และ 6) บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ในวงเงิน 959,458,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)3. กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3 : PMCSC3) ประกอบด้วย1) บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด2) บริษัท วิสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัดและ 3) บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวงเงิน 561,043,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)โดยกลุ่มที่ปรึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม จะทำหน้าที่หลักในการบริหารงานก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามที่สัญญาจ้างฯ กำหนดต่อไปพร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมสำหรับงานจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) นั้น คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่ง รฟม. จะดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการใหม่อีกครั้ง โดย รฟม. จะดำเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปโดยกลุ่มที่ปรึกษาทั้ง 3 กลุ่ม มีความพร้อมเต็มที่ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานก่อสร้างงายโยธา ซึ่ง รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed: NTP) ไปยังผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ทั้ง 6 สัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการฯ มีแผนจะเริ่มดําเนินงานก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2565 และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570