“โอรีโอ” ฉลอง 110 ปี จับมือ 6 คาเฟ่ดัง เปิด14 เมนูสุดฟิน

“โอรีโอ” คุกกี้แสนอร่อยในตำนานที่ครองใจคนทั่วโลก ฉลองครบรอบ 110 ปีทั้งทีต้องไม่ธรรมดา สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย! จับมือ 6 คาเฟ่ดัง รังสรรค์ 14 เมนูโอรีโอสุดพิเศษ ที่จะสลับกันมามอบความอร่อยและความสนุกให้คนไทยตามไปฟิน พร้อมถ่ายรูปเช็คอินกันถ้วนหน้า ทั้งเมนูขนมน่าลิ้มลองและเครื่องดื่มหลากหลาย ตอกย้ำความพิเศษด้วยคุกกี้โอรีโอสุดพิเศษรสชาติใหม่ ลิมิเต็ด เอดิชั่น “Oreo Birthday Sprinkles” (โอรีโอ เบิร์ดเดย์ สปริงเคิลส์) ให้การเฉลิมฉลอง ครั้งนี้เพลิดเพลินกว่าครั้งไหนๆ พร้อมชวนคนไทยร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2565นางสาวณัฐธิดา อนันต์นาท ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิตและชีส บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “คุกกี้โอรีโอ เป็นความสุขของทุกคนมาอย่างยาวนานถึง 110 ปี ที่ผ่านมาเราได้สร้างประสบการณ์ความสนุกแสนอร่อยให้แก่หลายครอบครัวทั่วโลก ในโอกาสพิเศษเช่นนี้ โอรีโอ (ประเทศไทย) จึงผุดแคมเปญความอร่อย จับมือ 6 ร้านขนมและคาเฟ่ชื่อดัง รังสรรค์ 14 เมนูสุดพิเศษ เพื่อเป็นการมอบประสบการณ์การเฉลิมฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองความอร่อยของคุกกี้โอรีโอในหลายรูปแบบทั้ง Krispy Kreme (คริสปี้ ครีม) ที่ผสมผสานโดนัทอันเลื่องชื่อเข้ากับคุกกี้โอรีโอได้อย่างลงตัว Beard Papa’s (เบียร์ด ปาป้าส์) มาพร้อมพัฟแสนอร่อยสอดไส้ด้วยครีมผสมคุกกี้ โอรีโอ Gram Pancakes (แกรม แพนเค้ก) เมนูแพนเค้กที่ผสานความอร่อยแบบคูณสอง ด้วยวัตถุดิบหลักจากโอรีโอ Olino (โอลิโนะ) ดื่มด่ำไปกับเมนูเครื่องดื่มแสนอร่อย และเครปเย็นโรยด้วยโอรีโอที่อร่อยจนคำสุดท้าย Cheevit Cheeva (ชีวิต ชีวา) พร้อมเสิร์ฟขนมและเครื่องดื่มรสละมุน ที่ยกระดับความฟินด้วยโอรีโอ และ Captain Squid (กัปตัน สควิด) ชวนชิมครัวซองต์โอรีโอ กรอบนอกนุ่มใน พร้อมไส้ครีมผสมโอรีโอเน้นๆ ซึ่งความอร่อยยังไม่หมดเท่านี้ เพราะในเดือนมิถุนายนยังมีเมนูใหม่มาให้ลิ้มลองอีกเพียบนอกจากนี้ เรายังกิจกรรมพิเศษเพื่อให้กลุ่มลูกค้า แฟนๆ โอรีโอและทุกคาเฟ่ได้ร่วมสนุกกับการตามล่าภารกิจลับ ‘Share It With OREO’ และ ‘Hunt It With OREO’ เช็คอินคาเฟ่สุดเก๋ พร้อมแชะ แชร์ภาพ ร่วมกับเมนู OREO Birthday เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เตาอบไฟฟ้า HAFELE, เตาไฟฟ้าปิ้งย่างและหม้อชาบู My Home พร้อมรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย”การเฉลิมฉลองวันเกิดโอรีโอครบรอบ 110 ปีนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ให้แฟนๆ โอรีโอทุกประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ฉลองไปพร้อมๆ กัน โดยเริ่มจากการเปิดประสบการณ์ความสนุกต่อแรกคือการเปิดตัวคุกกี้โอรีโอ รสชาติใหม่ ซึ่งเป็นลิมิเต็ด เอดิชั่น “Oreo Birthday Sprinkles” (โอรีโอ เบิร์ดเดย์ สปริงเคิลส์) คุกกี้โอรีโอสอดไส้ครีม วนิลากลิ่นเค้กปอนด์ โรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลหลากสี ความสนุกต่อที่สองคือการชวนทุกคนมาร่วมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจ ด้วยการเป่าเค้กวันเกิดที่ประกอบไปด้วยเทียน 110 เล่ม และอวยพรผ่าน ไอจี ฟิลเตอร์ (IG Filter) ที่มีชื่อว่า #WishOREO110 ซึ่งโอรีโอตั้งใจให้ทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาพิเศษนี้ไปด้วยกัน พร้อมร่วมลุ้นของรางวัลพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ กล่องดนตรี โอรีโอ (Oreo Music Box) และผลิตภัณฑ์โอรีโอ เป็นต้นนอกจากนี้ โอรีโอยังได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉลองครบรอบ 110 ปี โอรีโอ ซึ่งออนแอร์พร้อมกัน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งโฆษณาชุดนี้สื่อถึงเรื่องราวการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 110 ปี ที่ลูกสาวชวนคุณพ่อเป่าเทียนวันเกิด เหมือนอย่างเช่นในไอจี ฟิลเตอร์ (IG Filter) อีกด้วย สามารถรับชมได้ที่ Youtube: Oreo Asiaร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 110 ปี ของคุกกี้โอรีโอ และลิ้มลองความอร่อยไปกับเมนูสุดพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 ติดตามละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/OreoTH หรือ www.instagram.com/oreo_thailand