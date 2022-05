Atome จัดแคมเปญ Own Your Expression

Atome (อาโตมี่) แบรนด์ผู้นำด้านบริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง (Buy Now Pay Later) ในเอเชีย เปิดตัวแคมเปญ Own Your Expression พร้อมกันกว่า 7 ประเทศทั่วทั้งเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ช่วงกลางปี ชวนวง ASTRO ศิลปินเคป๊อบชื่อดังในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก มอบส่วนลดพิเศษเอาใจลูกค้าให้ช้อปสินค้าแบรนด์ดังในหมวดแฟชั่น บิวตี้ ไลฟ์สไตล์ ได้อย่างจุใจ พร้อมจัดกิจกรรมบนช่องทางออนไลน์ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลพิเศษตลอดทั้งแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565แคมเปญ Own Your Expression เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยวิดีโอทีเซอร์บนช่องทางออนไลน์พร้อมกันทั่วทั้งเอเชีย เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 15% สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ตลอดทั้งแคมเปญ ดังนี้• ส่วนลด 15% สูงสุด 300 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ของ Atome เมื่อช้อปสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป• ส่วนลด 15% สูงสุด 500 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ของ Atome เมื่อช้อปสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป• ส่วนลด 100 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ Atome เมื่อช้อปสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป• Flash Vouchers ส่วนลดพิเศษรายวันเตรียมเซอร์ไพร์สขาช้อป ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 มิถุนายนลูกค้าสามารถช้อปสินค้าชิ้นโปรดจากแบรนด์ดังชั้นนำมากมายที่เข้าร่วมรายการ อาทิ The Body Shop, Calvin Klein, Guess, MLB, H&M, Sabina, Aldo, Charles & Keith, Anello, GQ, Konvy, Sephora, EVEANDBOY, Pandora และ Havaianas โดยสามารถชำระสินค้าด้วยบริการ Buy Now Pay Later ของ Atome ได้ทั้งช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศและหน้าร้านสำหรับชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลนอกจากนี้ Atome ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะเป็นตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมพิเศษบนช่องทางออนไลน์ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Atome และแบรนด์พาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็น Own Your Expression Challenge กิจกรรมสนุกๆ ร่วมกับ KOLs ที่จะชวนให้ทุกคนแสดงความเป็นตัวเองผ่านสไตล์การแต่งตัวได้อย่างมั่นใจ และ Own Your Expression Fashion Runway แฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมอัพเดทเทรนด์แฟชันก่อนใคร โดยจะไลฟ์สดพร้อมกันทั่วทั้งเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย และ อื่นๆ รวมกว่า 7 ประเทศตารางกิจกรรมแคมเปญ Own Your Expression ในประเทศไทย• Own Your Expression Challenge round กิจกรรมสนุกๆ ชวนทุกคนเผยตัวตนผ่านสไตล์แฟชั่นและเฉิดฉายบนรันเวย์ได้อย่างมั่นใจ เพียงครีเอทลุคการแต่งตัวที่แสดงถึงความเป็นตัวเองและโพสต์ลงช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมแฮชแท็ก #OwnYourExpressionTH ตั้งแต่วันที่ 4 – 16 มิถุนายน• Own Your Expression Fashion Runway งานแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ไลฟ์สดให้ได้ชมพร้อมกันทั่วทั้งเอเชีย ในวันที่ 25 มิถุนายน บนช่องทาง Facebook และ Instagram ของ Atome