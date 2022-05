“คาร์มาร์ท” บุกหนักตลาดสินค้าสกินแคร์&คอสเมติก ดันแบรนด์ “เคที่ดอลล์” เจาะตลาดเอเชีย-ตะวันออกกลาง

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Cathy Doll (เคที่ดอลล์) ประกาศเตรียมดัน Cathy Doll สู่แบรนด์ระดับโลก หลังลงเล่นตลาดเอเชีย ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง พร้อมมั่นใจคุณภาพและศักยภาพการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของแบรนด์จะสามารถโตบนเวทีโลกได้ ตั้งเป้าให้เป็น 1 ใน Top of Mind ของกลุ่มลูกค้าทั้งในไทยและเอเชียนายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แบรนด์ Cathy Doll เพื่อครบ 10 ปี ไปเมื่อเร็วๆนี้หากแต่เราไม่หยุดนิ่ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า กลุ่มบำรุงผิวหน้า กลุ่มบำรุงผิวกาย ตลอดจนสินค้าตกแต่งสีสันบนใบหน้า มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกมาต่อเนื่องทุกเดือน ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ เราได้ปรับโลโก้และแพคเกจจิ้งให้ทันสมัยอยู่เสมอ พัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้บริโภคเป็นหลัก และชูจุดขายในเรื่องของสารสกัดที่เข้มข้นโดยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารสกัดบนบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งนำสินค้าไปทดสอบกับสถาบันชั้นนำเพื่อให้กลุ่มลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้เราต้องพัฒนาสินค้าในกลุ่มบำรุงผิวหน้าและบำรุงผิวกายให้มากขึ้น พร้อมหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มดารา อินฟลูเอนเซอร์ได้หันมาผลิตสินค้าลงทุนทำธุรกิจเองกันมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการของสินค้าในกลุ่มความงามลดลง ทำให้เราต้องพัฒนาหลายด้านเพื่อยังครองใจกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมถึงขยายฐานไปยังตลาดต่างประเทศด้วย โดยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เราบุกตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน AEC และขยายตลาดไปใน ASIA และเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เรานำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นและตะวันออกกลาง ได้สำเร็จ ซึ่งจากคุณภาพของสินค้า และศักยภาพที่ไม่หยุดนิ่งของเราทำให้เป้าหมายต่อไปคือการปั้นแบรนด์ Cathy Doll เป็นแบรนด์ระดับโลก” นายพงศ์วิวัฒน์ กล่าวขณะเดียวกัน เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในยุคที่ออนไลน์มีบทบาทสำคัญ เราได้เพิ่มการสื่อสารในทุกแฟลตพอร์มออนไลน์ Facebook , Instagram , Twitter , Tiktok , Line , YouTube และ E-Commerce ทั้งเพื่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และนำเสนอกิจกรรมดีๆ ทริคการแต่งหน้า การดูแลความงามทั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้าสำหรับผลิตภัณฑ์ขายดี 5 อันดับแรกของ Cathy Doll Year 2022 (Jan-May 2022) ประกอบด้วย1. Cathy Doll Speed White CC Cream SPF50/PA+++ 7ml สูตร #1 Light Beige ซีซีครีม เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำ ช่วยปรับสีผิวให้เนียนเรียบสม่ำเสมอด้วยซีซีครีมสูตรใหม่ เพิ่ม CHROMABRIGHT (โครมาไบร์ท) ไวท์เทนนิ่ง ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าวิตามินซีและกรดโคจิก ช่วยบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใส ลดจุดด่างดำ พร้อมปกปิดผิวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ ป้องกันผิวหมองคล้ำจากแสงแดดด้วยค่า SPF50/PA+++ คุมมันได้ดี สีผิวไม่ดรอประหว่างวัน2. Cathy Doll Ready 2 White Whitener Body Lotion 150 ml โลชั่นเนื้อน้ำนมทาผิวกายเพื่อผิวขาวเปล่งประกายออร่า ด้วยสูตรเข้มข้นจากคุณค่า Glutathione + Arbutin เนื้อบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้การบำรุงอย่างล้ำลึก ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นเนียนนุ่มให้แก่ผิว และ Snail Secretion Filtrate บำรุงผิวให้ยืดหยุ่น แลดูอ่อนกว่าวัย ลดเลือนรอยแดง รอยดำจากสิวและริ้วรอยให้แลดูจางลง พร้อมผ่อนคลายด้วย กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้นานาพรรณจากเกาหลี เผยผิวใส เป๊ะเว่อร์ได้ในทันที3. Cathy Doll Ultra Light Sun Fluid SPF50/PA++++ 40 ml ครีมกันแดดเนื้อฟลูอิด สูตรสำหรับออกแดดแรง บางเบา ซึมซาบเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็ว ไม่ทำให้เหนียวเหนอะหนะ พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดขั้นกว่าด้วย SPF50 PA++++ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ปลอบประโลมผิวจากแสงแดดด้วยสารสกัดจากว่านห่างจระเข้ ปราศจากสีและพาราเบน เพื่อผิวหน้าพร้อมรับแสงแดดอย่างมั่นใจตลอดทั้งวัน4. Cathy Doll Whitamin C Day Cream & Whitamin C Spot Serum 6ml+6ml ชุดบำรุงผิว Whitamin C เพื่อผิวกระจ่างใส ไร้ความหมองคล้ำ ด้วยการบำรุงจากวิตามินซีเข้มข้น คุณค่าจาก Encapsulated Vitamin C นวัตกรรม Encapsulation ที่ช่วยให้วิตามินซีคงประสิทธิภาพสารสำคัญยาวนาน และซึมเข้าสู่ผิวอย่างล้ำลึก ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดำ บำรุงผิวทั้งเช้า - เย็น ในซองเดียว5. Cathy Doll CC Speed White Powder Pact SPF40/PA+++ 12 กรัม สูตร #21 Light Beigeแป้งอัดแข็งตบเด้งเร่งขาวแบบติดสปีด สวยได้ไม่ต้องรอ ผลิตจากไมก้า อณูแป้ง Encapsulation เนื้อเนียนละเอียด ให้การปกปิดสูง มีส่วนผสมของ Silicon Coating ให้สัมผัสนุ่มละมุน เกลี่ยง่าย กลบเนียนกริบทุกริ้วรอย ผิวกระจ่างใสพุ่งแบบมีมิติทันทีที่ใช้ ด้วยนวัตกรรม Sebum Control คุมมันเยี่ยม สบายผิว แป้งติดทนยาวนานถึง 12 ชั่วโมง แม้ไม่ได้ลง Primer เหงื่อยิ่งออกหน้ายิ่งใส เปล่งปลั่งตลอดวัน พร้อมป้องกันรังสี UVA และ UVB ด้วยค่า SPF40 PA+++ ผิวไม่ดรอป สีไม่เปลี่ยนระหว่างวัน ไม่ทำลายผิวหน้า มั่นใจอ่อนโยน ปลอดภัยแม้ผิวแพ้ง่าย ให้คุณอวดผิวสวยใสได้