บีทีเอส ร่วมแสดงนิทรรศการ นวัตกรรม ระบบราง งาน Asia Pacific Rail 2022

รถไฟฟ้าบีทีเอส หนึ่งในผู้นำระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทิศทางระบบรางของเอเชียในอนาคต งาน Asia Pacific Rail 2022บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส เข้าร่วมงาน Asia Pacific Rail 2022 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงานได้รวบรวมผู้นำในภาคธุรกิจขนส่งระบบรางทั่วทั้งภูมิภาค เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทิศทางระบบรางของเอเชียในอนาคต รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรม ระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีการขนส่งทางรางที่น่าสนใจอีกด้วยภายในงาน บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ระยะทาง 68.25 กิโลเมตร เชื่อมโยง 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานี สายสีทอง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร รถไฟฟ้าโมโนเรลสองสายแรกของประเทศไทย ได้แก่ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และส่วนต่อขยายสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ระยะทาง 37.3 กิโลเมตร และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร รวมถึงโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี และโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก โดยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Are we ready for the Post-Covid World ?” และ ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “Pink and Yellow Monorail Project Update” โดยมี นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร และผู้บริหาร รวมถึงพันธมิตรระบบขนส่งทางรางในทวีปเอเชียเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้นอกจากนี้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถ โรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรล ณ โรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ถนนศรีนครินทร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี อีกด้วย