“โซดาสิงห์” ดึง 5 ครีเอเตอร์ NFT ชวนแข่งไอเดีย ดันขายตลาด NFT โลก

“โซดาสิงห์” ตอกย้ำความแข็งแกร่งของคอนเซ็ปต์แบรนด์ “ทุกหยดซ่า…โซดาสิงห์” เดินหน้าบุกโลก NFT เปิดแคมเปญ “Singha Soda NFT Art Contest" ดึง 5 ครีเอเตอร์ดัง ชวนคนไทยครีเอทไอเดีย วาดลวดลายความซ่าในสไตล์คุณ สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมผลักดันผลงานเปิดขายในแพลตฟอร์ม NFT Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่าง ‘Opensea’ ผ่านแอคเคาน์ “Singha Soda”นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer – Brand บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาผ่านมา โซดาสิงห์ ไม่หยุดนิ่งการขับเคลื่อนสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างความสนุก ความตื่นเต้นและสร้างสีสันใหม่กับผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ภายใต้การดำเนินกลยุทธ์การตลาด Collaboration โดยร่วมกับวงการแฟชั่น ดนตรี ศิลปะ ฯลฯไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ “Singha Soda Battle of the Year Thailand” หนึ่งในแคมเปญที่โซดาสิงห์เคยจัดขึ้นมายาวนาน ที่เป็นการแข่งขันดนตรีฮิปฮอปที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย รวมถึงการจับมือกับ มิสเตอร์ การ์ตูน ศิลปินช่างสักระดับโลก ออกแบบฉลากลิมิเต็ด เอดิชั่น สุดเท่ห์ ไปจนถึงการร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นไทยดังไกลระดับอินเตอร์ "Dry Clean Only" ปล่อยเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษขายทั่วโลก สร้างความแตกต่างให้กับตลาดที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายล่าสุด โซดาสิงห์ ย้ำผู้นำปรากฏการณ์ความซ่าต่อเนื่อง ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล เปิดตัวแคมเปญ "Singha Soda NFT Art Contest" ชวนทุกคนมาปลดปล่อยไอเดีย ปลุกความอาร์ต วาดลวดลายความซ่าแบบโซดาสิงห์ในสไตล์คุณ กับการสร้างผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัล เวทีการแข่งขันสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท โดยมีเหล่าบรรดาศิลปินตัวท็อป NFT ร่วมสร้างผลงาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สมัคร ได้แก่ ปาล์ม Instinct (ปรียวิศว์ นิลจุลกะ) , PUCK (ไตรภัค สุภวัฒนา) , Sahred Toy (อารักษ์ อ่อนวิลัย) , Jeff Aphisit (อภิสิทธิ์ หมื่นนาค) และ Jecks bkk (ธัชกร ศิรวัชรเดช) โดยผลงานที่ชนะจะนำมาขายบนแพลตฟอร์ม Opensea ของ “Singha Soda” ซึ่งแคมเปญการตลาดในครั้งนี้ ตอกย้ำการผู้นำในแง่ของการสร้างการรับรู้ (Perception) ในการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ที่ทำให้คนได้สนุก ตื่นเต้นมีส่วนร่วมกับแบรนด์ผ่านเทรนด์โลกแต่ละยุคสมัย“ปัจจุบันนี้ไอเดียซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลในตลาดโลก คุณไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่งก็ได้ แต่คุณมีไอเดีย เราจะเอาคนไทย 50 คนส่งไอเดียที่คัดเลือกแล้ว ไปขายในตลาดโลกผ่านช่องทาง Opensea ซึ่งเป็นช่องทางที่ซื้อขายผลงาน NFT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยบริษัทฯ ยินดีมอบรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่าย ให้กับศิลปินเจ้าของผลงานเต็มจำนวน นับเป็นอีกก้าวของการสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่จากโซดาสิงห์ ที่สะท้อนตัวตนสู่คนรุ่นใหม่” ธิติพร กล่าวร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัลผ่านแคมเปญ "Singha Soda NFT Art Contest" ภายใต้แนวคิด ดีไซน์จะต้องมีความแปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่ลอกเลียนแบบงานอื่น สามารถตอบโจทย์ “ความซ่าแบบโซดาสิงห์ในสไตล์ของคุณ” พร้อมนำเสนอตัวตนของแบรนด์ "โซดาสิงห์" ออกมาได้อย่างชัดเจน โดยผลงานดีไซน์โลโก้ หรือขวดโซดาสิงห์ สามารถนำไปใช้ในชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ www.singhasodanftartcontest.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิ.ย. 2565