ซูเปอร์สปอร์ต จัดแคมเปญ “Let's Donate! Give Your Shoes A New Life”

ซี อาร์ ซี สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัล รีเทล บริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายและตัวแทนร้านค้าปลีกสินค้ากีฬาชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้คนส่งต่อรองเท้าคู่โปรดมือสองไปให้ผู้ที่ขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้ และยืดระยะเวลาการใช้งานรองเท้า กับแคมเปญประจำปี “Let's Donate! Give Your Shoes A New Life” โดยแคมเปญนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านกีฬาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแนวคิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน หรือ Circular Living ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการรีไซเคิล ด้วยการนำขยะที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมแฟชั่นมาทำให้เกิดคุณค่ามากที่สุดเพื่อคนอื่นที่จำเป็นต้องใช้ ให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของการร่วมแบ่งปันให้กับกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงรองเท้าคู่ใหม่ นอกจากนี้ แคมเปญนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะที่ต้องกำจัดในหลุมฝังกลบที่จะมาเติมเต็มนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม Journey to Zero ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2573มร.โทนี่ มอร์ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้คน และความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับโลกที่เป็นบ้านของทุกคน ถือเป็นภารกิจที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและทำมาตลอด โดยเราได้ร่วมสนับสนุนแนวทางการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (circular living) ซึ่งเราเชื่อว่าจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกและชุมชนให้น่าอยู่มากขึ้น สำหรับแคมเปญในปีนี้ เราหวังว่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งซี อาร์ ซี สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จะร่วมบริจาคเครื่องกีฬาที่จำเป็นสมทบเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนด้วย เพื่อให้นักเรียนได้สนุกกับการฝึกฝนและการเล่นกีฬาในประเภทต่างๆ ได้อย่างแท้จริง และจุดประกายความมุ่งมั่น พร้อมทำตามความฝันให้เป็นจริง”ซูเปอร์สปอร์ต ขอเชิญชวนทุกท่านให้ชีวิตใหม่กับรองเท้าคู่เก่าในแคมเปญ “Let's Donate!” มาร่วมกันทำให้วันของใครบางคนสดใสขึ้น พร้อมจุดประกายความรักกีฬาของพวกเขา ด้วยการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ เพียงแค่บริจาครองเท้าคู่เก่า หรือเงินสดจำนวน 200 บาท (ผ่านโครงการเพื่อสังคมแนวคิดใหม่ “เซ็นทรัล ทำ”) เพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2565 ที่ร้าน Supersports ทุกแห่ง พร้อมรับชมเรื่องราวจากแคมเปญได้ที่นี่ทุกคนที่ร่วมบริจาครองเท้าหรือเงินสด จะได้รับคูปองส่วนลดสูงสุด 800 บาทสำหรับการเลือกซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ประเภทใดก็ได้ ที่ Supersports ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2565ร่วมกันสนับสนุนสิทธิในการเล่น และสิทธิในเข้าถึงกีฬาของเด็กด้อยโอกาสกับ ซี อาร์ ซี สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เพียงบริจาครองเท้าคู่เก่า หรือบริจาคเงิน 200 บาท มอบชีวิตใหม่ให้กับรองเท้าของคุณ พร้อมๆ กับมอบโอกาสให้โลกนี้ได้หายใจ ด้วยการลดขยะ มาช่วยกันทำให้โลกแข็งแรงขึ้น