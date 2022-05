ARUN PLUS จับมือ CATL รุกธุรกิจแบตเตอรี่ในอาเซียน ดันไทยสู่ผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในภูมิภาค

เปิดเผยว่า บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) และ Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) ผู้นำด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ในภูมิภาคอาเซียน โดย CATL และ ARUN PLUS จะร่วมกันนำเทคโนโลยี Cell-To-Pack (CTP) ของ CATL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยจัดเก็บเซลล์แบตเตอรี่ได้โดยตรง โดยไม่ต้องทำให้เป็นโมดูลก่อน มาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแพคแบตเตอรี่ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ลดความซับซ้อนและลดต้นทุนในภาคการผลิต รวมถึงทั้งสององค์กรจะร่วมกันผสานความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอนาคต ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ป้อนให้กับโรงงานของ Horizon Plus (บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่ม ปตท. โดย อรุณ พลัส และ ฟ็อกซ์คอนน์ เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร) ได้ภายในปี 2024 เพื่อสานต่อพันธกิจของ กลุ่ม ปตท. ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ และสอดรับกับเป้าหมายของประเทศในการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 อีกด้วย