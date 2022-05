BEM ร่วมงาน Asia Pacific Rail 2022 พร้อมผู้นำในภาคธุรกิจขนส่งระบบรางทั่วทั้งเอเชีย

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง นำโดยนายวิทูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน Asia Pacific Rail 2022 งานในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคธุรกิจขนส่งระบบรางทั่วทั้งภูมิภาค ที่จะร่วมหารือเกี่ยวกับอนาคตของระบบรางในเอเชีย โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในหัวข้อ “แผนแม่บทการรถไฟแห่งประเทศไทย สู่เอเชีย” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 11 พฤษภาคม 2565โดย BEM ร่วมออกบูทแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธุรกิจรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง โดยนำเสนอแผนที่โครงข่ายรถไฟฟ้า ข้อมูลระบบการรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต VISA และ Mastercard แบบไร้สัมผัสด้วยเทคโนโลยี “EMV Contactless” นอกจากนี้ ผู้บริหาร BEM คุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ Operating world leading rail operations in the new normal - what’s next? ร่วมกับพันธมิตรระบบขนส่งทางรางในทวีปเอเชีย และภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรม กระบวนการต่างๆ ด้านระบบขนส่งทางรางควบคู่กับการสัมมนาด้านเทคโนโลยีการขนส่งทางรางที่น่าสนใจอีกด้วย