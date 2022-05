TheParentinc ซื้อกิจการ Webtretho (WTT) และ Bé Yêu

The Parentinc เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจในอาเซียน เข้าซื้อกิจการ Webtretho (WTT) และ Bé Yêu เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้หญิงที่มีผู้เข้าชมมากสุดในเวียดนาม ย้ำภาพเบอร์ 1 ออนไลน์คอมมูนิตี้แม่และเด็กของอาเซียนThe Parentinc เป็นผู้นำในเรื่องของการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีประโยชน์ และ ยังเป็นคอมมูนิตี้สำหรับแม่และเด็ก ภายใต้ชื่อ theAsianparent ซึ่งมีทั้ง Website และ แอปพลิเคชั่น ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ The Parentinc ยังเป็นผู้ผลิต และ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Mama’s Choice ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าคุณแม่ว่าปลอดภัย ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ได้รับการรับรองฮาลาล และ ผ่านมาตรฐาน FDA จากประเทศสิงคโปร์ จึงเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร รวมไปถึงเหมาะกับการใช้กับลูกน้อย“เราตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับทีม Webtretho และ Bé Yêu เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ The Parentinc เพราะ Webtretho เองก็เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้หญิงที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้หญิงในเวียดนามมากที่สุดในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และ The Parentinc เองเราก็มีทีม Tech ที่เป็นอันดับต้นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ รวมไปถึงการนำอินโนเวชั่นใหม่ๆเข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์มของ Webtretho ให้เหล่าคุณแม่ และ ทุกคนในครอบครัวทั่วประเทศเวียดนามได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ และ มีความถูกต้อง รวมไปถึงการเข้ามาช่วยซัพพอร์ทการทำแผนการตลาดอีกด้วย ดังนั้นการได้เป็นพันธมิตรกับทีม Webtretho และ Bé Yêu ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกในภูมิภาคนี้” โรชนิ มาธ์ทานิ เฉิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งเดอะพาเรนท์อิงค์ (The Parentinc) กล่าวนางนิธินันท์ อัศวทร ผู้บริหาร theAsianparent ประจำประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม กล่าวถึงการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ว่า “The Parentinc เราเป็นอันดับ 1 ออนไลน์คอมมูนิตี้แม่และเด็กที่มีอยู่ 12 ประเทศ และเมื่อเราได้ WTT มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว The Parentinc ทำให้เรายิ่งตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ออนไลน์คอมมูนิตี้แม่และเด็กในเวียดนามด้วย ในการพาร์ทเนอร์กันนี้เราเองก็จะนำเทคโนโลยีที่ The Parentinc มีผนึกกำลังทำให้ WTT ทำการลงโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่มแบบ ถูกคน ถูกต้อง และถูกเวลา ทำให้กลุ่มลูกค้าของ WTT มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่เรามีนั้นจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และเราจะยิ่งพัฒนาศักยภาพของเราไปเรื่อยๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 50 ล้านครอบครัวทั่วโลก ได้เข้าถึงข้อมูลจาก The Parentinc และ WTT”Phan Thanh Huong, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Webtretho, กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือกับ The Parentinc ถือเป็นก้าวใหม่แห่งการเติบโตของ Webtretho เรามั่นใจว่าการรวมธุรกิจในครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ด้วยการนำเสนอรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดไปในฐานะเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้หญิงและทุกคนในครอบครัวในประเทศเวียดนามได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงระดับภูมิภาพ อีกด้วย”