“เซ็นทรัล” มั่นใจปิดปีนี้โต 15% ผ่อนเกณฑ์เข้มโควิดส่งผลดี

ผู้จัดการรายวัน 360-CRC เผยทิศทางบวกเศรษฐกิจ หลังผ่อนปรนมาตรการโควิดหลายอย่าง โดยเฉพาะยกเลิก Test & Go และเตรียมประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นวันที่ 1 ก.ค.นี้ ส่งผลดีต่อการจับจ่ายการลงทุน ทุ่มงบ 2 หมื่นล้านบาทลุยเต็มที่ มั่นใจปิดปี 2565 โตก้าวกระโดดทะลุเป้า 15%นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิด-19 เข้าสู่ช่วงขาลง ทำให้ประชาชนเริ่มคลายกังวล และกล้าที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่ภาครัฐออกนโยบายการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการยกเลิกระบบ Test & Go และเตรียมประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่เรียกคืนความเชื่อมั่น และทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคัก โดย เซ็นทรัล รีเทล จะมีส่วนร่วมในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้นและกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม“ในส่วนของเซ็นทรัล รีเทล ธุรกิจของเรามีการเติบโตแบบ V-shape ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีก่อน และยังคงโตต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1 ของปีนี้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งยังมีโมเมนตัมที่ดีมาจนถึงไตรมาสที่ 2 ทำให้เรามั่นใจว่าภาพรวมการเติบโตของธุรกิจเซ็นทรัล รีเทล ในปี 2565 จะทะลุเป้า 15% ตามที่ได้วางไว้ ด้วยงบลงทุนกว่า 18,000-20,000 ล้านบาท โดยในปีนี้มีแผนที่จะเปิดศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ทั้งหมด 3 แห่ง รวมถึงเพิ่มร้านค้า และเปิดตัวธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ทุกไตรมาส ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มอีกหลายพันตำแหน่ง”ด้วยแรงหนุนจากการเปิดประเทศจะยิ่งเป็นผลดีต่อการเติบโตของเซ็นทรัล รีเทล มากขึ้นไปอีก โดยเห็นได้จากในช่วงวันหยุดยาวหลายช่วงที่ผ่านมา ยอดขายและทราฟฟิกของเซ็นทรัล รีเทล ทุกกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกช่องทาง ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และออมนิแชนเนล สิ่งนี้เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของแพลตฟอร์มออมนิแชนเนลของเซ็นทรัล รีเทล ที่สามารถตอบโจทย์และตอบรับลูกค้าได้ทุกช่องทางในเวลาเดียวกันโดยเราได้มีการปรับฐานลูกค้าให้เปลี่ยนจากชอปปิ้ง Single Channel มาเป็นลูกค้า Omnichannel ทำให้ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าที่เป็น Omni Customer หลายล้านคน โดยสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ชอปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า จากนี้ เซ็นทรัล รีเทล จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ากลยุทธ์หลัก CRC Retailligence อย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบด้วย1. Reinvent Next-Gen Omni Retail - ยกระดับแพลตฟอร์มออมนิแชนเนลโดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลใหม่ๆ ในทุกกลุ่มธุรกิจ2. Accelerate Core Leadership - เร่งการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ3. Build New Growth Pillars - เดินหน้าสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นไปตามเทรนด์ของโลกและความต้องการของผู้บริโภค4. Drive Partnership, Acquisition and Spin Off - ขยายธุรกิจภายใต้แนวคิด Inclusive Growth สร้างความสำเร็จร่วมกันกับพาร์ทฝตเนอร์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน“ทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับเซ็นทรัล รีเทล สู่การเป็นค้าปลีกแห่งอนาคต และก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้าน Omni-Centric Retailer ของเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ และมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ผู้บริโภคผ่าน Next-Gen Omni Retail ได้อย่างครบวงจร” นายญนน์กล่าวทั้งนี้ เซ็นทรัลรีเทลมีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,599 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) เช่น ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เกต, ไฮเปอร์มาร์เกต, พลาซา และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannelธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟูด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และ มินิ โก (go!)(3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 57 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 40 จังหวัด และประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)