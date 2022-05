Jerhigh สานต่อ 'หมอหมาใจหล่อ ปี 4' ส่งต่อความรักด้วยอาหารช่วยหมาจร 12 มูลนิธิ-สถานสงเคราะห์ทั่วไทย

แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด จำกัด ภายใต้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สานต่อโครงการจับมือสัตวแพทย์ 12 ท่าน จาก 12 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เชิญชวนคนรักสุนัขร่วมทำบุญด้วยการโหวต “หมอหมาใจหล่อแห่งปี” ผ่านทาง www.jerhigh.com จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งคะแนนโหวตทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นการบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเจอร์ไฮ (1 โหวต = จำนวน 10 กรัม มูลค่า 7 บาท) สำหรับผลโหวตในปีนี้ แปลงเป็นเงิน รวมมูลค่า 6,300,000 บาท และทาง Jerhigh สมทบอีก 500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,800,000 บาท พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข Jerhigh ผ่านหมอหมาใจหล่อไปยัง 12 มูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์สัตว์จรทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรให้อิ่มท้อง กระตุ้นให้คนเลี้ยงสุนัขมีความรับผิดชอบ ให้ความรัก และลดปัญหาการทอดทิ้ง ในปีนี้ยังจัดกิจกรรม 'นางฟ้าหมาจร' เชิดชูบุคคลที่ช่วยเหลือสุนัขจร ทั้งการให้อาหาร พาไปรักษา รวมถึงหาทุนทรัพย์และที่พักอาศัย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้กองลูกตาล-ร.ต.อ.หญิง วาวจุฑา แสงนภา และ อิม-ไอยวริญ บวรวิวรรธน์กล่าวว่า โครงการหมอหมาใจหล่อ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา Jerhigh ส่งต่อความรักให้น้องสุนัขอิ่มท้องมากกว่า 16,000 ตัว รวมมากกว่า 20 มูลนิธิและสถานสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือและดูแล ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากคนทั่วไปและกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ร่วมส่งคะแนนโหวตมาให้น้องๆ ว่าที่สัตวแพทย์ 12 ท่าน จาก 12 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือน้องหมาจร และเป็นครั้งแรกกับกิจกรรม 'นางฟ้าหมาจร' อีก 2 ท่าน ที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการสุนัขจร นอกจากนี้ Jerhigh ยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย เพื่อเอาใจคนรักสุนัข ตอบแทนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีมาตลอดทั้งนี้ ภายในงาน พิธีกรชื่อดัง พีท-พล นพวิชัย ร่วมพูดคุยกับว่าที่สัตวแพทย์ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน สังกัด Yes I am ได้แก่ ไอซ์-ธนมลวรรณ รวมถึง ทิวลิปและกัน-อรรถพันธ์ หนึ่งในคู่จิ้นสายวายที่ฮอตที่สุดในยุคนี้ การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อให้เจ้าของและน้องสุนัขสุดน่ารักได้ร่วมสนุกและใช้เวลาร่วมกัน สามารถติดตามข่าวสาร พร้อมทั้งโปรโมชันดีๆ ได้ที่ Facebook Page : JerHigh Official โครงการจะส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขคุณภาพ เกรดพรีเมียม แก่มูลนิธิเพื่อน้องหมาทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1. หมอพลอย-ณภาภัช โรจนกุล จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริจาคให้โครงการบ้านรักสุนัขของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 2. หมอพลอย-วิลาสินี เรืองเกษม จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บริจาคให้บ้านพักพิงเจ้าสี่ขาเพื่อน้องหมาวัดบัวขวัญ จ.สุพรรณบุรี 3. หมอใบปอ-ปรางค์ชมพู ขวัญพฤกษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริจาคให้ The man that rescues dogs จ.ชลบุรี 4. หมอน้ำหวาน-ณิชกานต์ เพ่งผล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริจาคให้บ้าน The หมา ทุ่งตำเสา จ.สงขลา 5. หมอภีม-ชโนดม นาประไพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริจาคให้ Khanom welfare ขนอมสงเคราะห์สัตว์ จ.นครศรีธรรมราช 6. หมอโอ๊ก-ธนดล ขันถม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริจาคให้สถานสงเคราะห์ บ้านเอเอฟสี่ขา จ.มหาสารคาม7. หมอเบียร์-สกลเกียรติ์ ฉัตรหิรัญพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคให้ The ARK Chiangmai จ.เชียงใหม่ 8. หมออู๋-ปณพล หวังศุภกิจโกศล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บริจาคให้บ้านสุขใจหมาจรป้าเกด บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 9. หมอกร-ภาสันต์ ดีอุดมวงศา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคให้ Saved Souls Foundation จ.ขอนแก่น 10. หมอวีลล์-ภูมิธันว์ สุวรรณชัยศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคให้บ้านรักหมาศาลายา ของ มหาวิทยาลัยมหิดล 11. หมอเม้ง-พรภวิษย์ เอี่ยมรักษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคให้ เกาะสุนัข จ.นครปฐม และ 12. หมอพิม-พิมพิศา กิติวินิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาคให้ มะหมาบ้านป้ามณี จ.ปทุมธานี