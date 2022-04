ปตท.เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดบ. 3.25% เปิดจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิม-ปชช.ทั่วไป

ปตท.เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA (tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และสามารถจองซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง ซึ่งเปิดจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิม (รุ่น PTTC20NA, PTTC21NA และ PTTC21NB) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 และประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อทดแทนเงินกู้ที่ครบกำหนด ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร ทั้งที่ดำเนินการเองและลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านแผนการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับคาร์บอน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต”“เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ของ ปตท.จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีดังเช่นที่ได้รับความไว้วางใจเสมอมา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และสม่ำเสมอ ภายใต้ความเสี่ยงที่จำกัด ซึ่งสะท้อนผ่านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA (tha) จาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย นอกจากนั้น ในปี 2564 ที่ผ่านมา ปตท.ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สะท้อนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล ซึ่งได้รับความยอมรับในระดับโลกอีกด้วย” นายอรรถพลกล่าวสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย สามารถติดตามรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)