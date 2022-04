บีบีจีไอรุกเสริมอาหารกระดูกไขข้อ ชิงตลาด 6 พันล้านรับไทยเข้ายุคสูงวัย

ผู้จัดการรายวัน 360 - บีบีจีไอรุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Calcium-LT plus UC-II®” ผลิตภัณฑ์การดูแลกระดูกและไขข้อ หวังรุกตลาดมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและผู้สร้างสรรค์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในประเทศไทย เปิดเผยว่า BBGI มีนโยบายมุ่งขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริโภคล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Calcium-LT plus UC-II®” ผลิตภัณฑ์ดูแลไขข้อที่คิดค้นและพัฒนา โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง เป็นสูตรเฉพาะ ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างพิถีพิถัน โดยเลือกสารสำคัญ เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อาทิ Calcium L-Threonate นวัตกรรมแคลเซียมสกัดจากข้าวโพดผลิตภัณฑ์ยังประกอบด้วย สารสกัด UC-II® หรือ Collagen Type 2 นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา สารสกัดชนิดไม่ถูกแปรสภาพในปริมาณ 40 มิลลิกรัมต่อซอง นอกจากนี้ยังเพิ่มสาร Tumeric Extract สารสกัดจากขมิ้นชัน“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Calcium-LT plus UC-II® จะเข้ามาช่วยเสริมพอร์ตโฟลิโอในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงของบีบีจีไอให้เติบโตยิ่งขึ้น สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนไทยและความต้องการของตลาดที่ทุกช่วงวัยให้ความสำคัญด้านสุขภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์การดูแลกระดูกและไขข้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสเติบโตสูง โดยตลาดมีมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่งสังคมผู้สูงวัยแล้ว และในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือภายปี 2575 สังคมไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ”ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Calcium-LT plus UC-II® จำหน่ายในราคา 1,800 บาท ขนาดบรรจุ 30 ซองต่อ 1 กล่อง สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Facebook: @BNaturePlus และ Line@Official: @BNaturePlus และช่องทาง Market Place เช่น Lazada Mall: BBGI Flagship Store, Shopee Mall: BBGI Official Store และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพทั่วประเทศ