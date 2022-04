Blue by Alain Ducasse ณ ไอคอนสยาม คว้ารางวัล

Blue By Alain Ducasse ที่ไอคอนสยามเป็นเจ้าของ ติดอันดับที่ 25 จากการจัดอันดับ Asia’s 50 Best Restaurants ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับร้านอาหารยอดเยี่ยมในเอเชีย และเป็นการคว้าสุดยอดรางวัลแห่งวงการอาหารระดับโลกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับมิชลินสตาร์ติดต่อกันเป็นปีที่2 สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเท มุ่งมั่นของทีมงาน Blue By Alain Ducasse และไอคอนสยาม ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้เกิดขึ้นงาน Asia’s 50 Best Restaurants ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในรูปแบบของ Live Event ในหลายเมืองทั่วเอเชีย ได้แก่ กรุงเทพ ฮ่องกง มาเก๊า และโตเกียว ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองของร้านอาหารทั่วภูมิภาคที่ติดอันดับในปีนี้ ส่วนผลการจัดลำดับมาจากการโหวตของคณะกรรมการ Asia’ s 50 Best Restaurants Academy ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ทรงอิทธิพลด้านอาหาร นักเขียน นักวิจารณ์ เชฟ ร้านอาหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในภูมิภาค มากกว่า 300 ท่านสรณียา จักกะพาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด และ ผู้บริหารกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจอาหารและ Attraction บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ Blue By Alain Ducasse ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราริเริ่มจากแนวความคิดหลักในการมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายและการสร้างประสบการณ์แรก บรรลุเป้าหมายในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารที่เยี่ยมยอดแห่งหนึ่งของโลก จากการได้รับรางวัลที่เป็นสุดยอดของรางวัลแห่งวงการอาหารระดับโลกอย่างต่อเนื่อง การได้รับเกียรติจาก Asia’s 50 Best Restaurants จัดให้ Blue By Alain Ducasse เป็นหนึ่งในร้านอาหารยอดเยี่ยมจากภูมิภาคเอเชียของปีนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งในบทพิสูจน์ที่ตอกย้ำการนำเสนอประสบการณ์ที่มหัศจรรย์และเหนือความความหมาย ตลอดจนความทุ่มเท และการทำงานอย่างหนักของทีมงานทุกคน”ทั้งนี้ ทาง Asia’s 50 Best Restaurants ได้กล่าวชื่นชมและบรรยายถึง Blue by Alain Ducasse ว่า นี่ไม่ใช่แค่การเปิดร้านแฟรนไชส์อีกหนึ่งสาขา แต่ Wilfrid Hocquet ซึ่งเป็น Executive Chef ของร้านได้รับการฝึกฝนในร้านอาหารระดับแนวหน้าของโลก อาทิ ร้านอาหารในระดับตำนาน Le Louis XV – Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris ในเมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโค โดยเมื่อคุณได้มาเยือนร้าน Blue by Alain Ducasse จะได้สัมผัสกับจินตนาการ ที่มาพร้อมกับความสุนทรียรสของอาหาร รวมถึงการบริการแบบไร้ที่ติ ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรฐานที่ Alain Ducasse ยึดมั่นมาโดยตลอดในส่วนของอาหาร Blue by Alain Ducasse คือ ความลงตัวของเมนูอาหารฝรั่งเศสที่ผสมผสานทั้งตำรับคลาสสิกและสมัยใหม่ ที่ผสานอาหารระดับพรีเมี่ยมของฝรั่งเศสเข้ากับความหรูอันโอชะของท้องถิ่น โดยทุกสูตรอาหารของ Blue by Alain Ducasse ปรุงขึ้นด้วยความแม่นยำในทุกกระเบียดนิ้ว อาทิ เมนู Guinea Fowl Pithivier เมนู Foie Gras on Black Pepper Sablé และเมนูต้นตำรับ Baba au Rhum ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นที่สุดของการทำอาหารในแบบฉบับของ Ducasseนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปี 2019 Blue by Alain Ducasse เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของไอคอนสยาม กับการนำร้านอาหารฝรั่งเศสสไตล์ร่วมสมัยมาตรฐานระดับโลกจาก Mentor chef ชาวฝรั่งเศส Alain Ducasse ผู้ครอบครองดาวมิชลินมากถึง 21 ดวง มาเปิดให้บริการที่เมืองไทยเป็นครั้งแรก บนทำเลที่ยอดเยี่ยมริมแม่น้ำเจ้าพระยากับวิวพาโนรามาที่ไร้เทียมทาน พร้อมด้วยเมนูอาหารฝรั่งเศสที่ผสมผสานทั้งตำรับคลาสสิค และสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว และ Wine List ที่เยี่ยมยอด ซึ่งรวมกันเป็นความมหัศจรรย์ที่สร้างให้ Blue by Alain Ducasse เป็นจุดหมายปลายทางของประสบการณ์ในทุกมิติของนักทานจากทั่วโลกการติดอันดับที่ 25 จากรางวัล Asia’s 50 Best Restaurants เป็นรางวัลชั้นนำของวงการอาหารระดับโลกรางวัลที่สองของร้าน Blue By Alain Ducasse ในปี 2565 ที่ย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ และไอคอนสยาม ที่สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาไอคอนสยามได้คว้ารางวัลหลากหลายสาขาจากเวทีชั้นนำระดับโลกมาแล้วก่อนหน้านี้มาแล้วถึง 13 รางวัลในสาขาต่าง ๆ จากเวทีชั้นนำของโลกมาเป็นลำดับ