“ยันฮี” ส่งสินค้าใหม่เสริมทัพ วิตามิน ซี กระชายขาว ลุยตลาด

ผู้จัดการรายวัน 2360 - “ยันฮี วิตามิน วอเตอร์” ผู้นำตลาด และเป็นน้ำดื่มวิตามินเจ้าแรกของเมืองไทย พร้อมเสริมทัพสำหรับคนรักสุขภาพด้วยการเปิดตัว “ยันฮี วิตามิน ซี กระชายขาว” เพื่อรักษาตำแหน่งเจ้าตลาดอันดับ 1 ของไทยนายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของแบรนด์ ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น และเลือก ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ให้ครองตำแหน่งอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคThailand’s Most Admired Brand 2022 จากการทำสำรวจผู้บริโภคทั่วประเทศจากนิตยสาร BrandAge โดยปัจจัยที่ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค คือ คุณภาพของสินค้า เรารักษามาตรฐานและใส่ใจดูแลกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งมอบน้ำดื่มวิตามินที่มีคุณภาพให้ถึงมือลูกค้า สร้างความประทับใจเมื่อลูกค้าเลือกดื่ม เกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการบอกต่อปากต่อปาก”ในปี2564ที่ผ่านมายันฮีวิตามินวอเตอร์มีการปรับแผนทางการตลาดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อและจัดจำหน่ายมาทางออนไลน์มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ และจัดส่งน้ำดื่มวิตามินถึงบ้าน เพียงสั่งซื้อผ่านทาง LINE Official @yanheevitaminwater เพื่อตอบสนองการซื้อของลูกค้าให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นขณะเดียวกัน ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ยังเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดน้ำดื่มผสมวิตามินด้วยการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมออกน้ำวิตามินรสชาติใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีวางจำหน่าย 4 รสชาติ เครื่องดื่มผสมวิตามิน B รสเก๊กฮวยและเครื่องดื่มวิตามิน C รสเฉาก๊วย รสสตรอเบอร์รี่ และรสลิ้นจี่ และ ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ กำลังเปิดตัวยันฮี วิตามิน C กระชายขาว กลิ่นน้ำผึ้งมะนาว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทางเลือกใหม่ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้นายแพทย์สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ชูจุดเด่นด้านรสชาติที่อร่อย ดื่มง่าย สกัดจากกระชายขาวแท้ 100% เชื่อมั่นว่ายันฮี วิตามินซี กระชายขาวจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มน้ำวิตามินคุณภาพที่เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์อย่างแน่นอน สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยันฮีวิตามินวอเตอร์ ยังคงคิดค้นพัฒนาสินค้าที่มีประโยชน์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆของผู้บริโภค พร้อมเลือกแบรนด์ยันฮีวิตามินวอเตอร์ให้เป็นที่ 1 ในใจเมื่อนึกถึงน้ำวิตามิน