“ห้างเซ็นทรัล” จัดแคมเปญใหญ่ครบ75 ปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล คิกออฟอีกหนึ่งแคมเปญใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉลิมฉลอง 75 ปี “Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022” (เซ็นทรัล เซเวนตี้ ฟิฟว์ แอนนิเวอร์ซารี บิวตี้ อวอร์ดส์) เดินหน้าตอกย้ำความเป็น “บิวตี้เดสติเนชั่น” ของเมืองไทย จัดกิจกรรมเพื่อสาวกบิวตี้เลิฟเวอร์ให้ร่วมสนุกพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์บิวตี้และสุดยอดแบรนด์ในดวงใจนางสาว รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “เพื่อเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 75 ของห้างเซ็นทรัลที่อยู่เคียงคู่ทุกโมเม้นต์ของคนไทย ในปีนี้เราเตรียมจัดกิจกรรมแน่นตลอดทั้งปี เพื่อขอบคุณลูกค้าคนสำคัญที่ให้การตอบรับและสนับสนุนในทุกๆ แคมเปญที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้เราได้จัดอีกหนึ่งแคมเปญสุดพิเศษที่ถือเป็นการคิกออฟฉลองความสุขร่วมกันกับแคมเปญ “Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022” กิจกรรมสุดพิเศษที่จัดเพื่อลูกค้าสายบิวตี้ ให้ได้มาร่วมสนุกโหวตไอเทมและแบรนด์ในดวงใจ เรามั่นใจว่าแคมเปญนี้จะสร้างสีสันให้วงการรีเทลและตลาดบิวตี้คึกคักขึ้น รวมถึงลูกค้าเองนอกจากจะได้สนุกและเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินรางวัลในหมวดต่างๆ ยังได้ลุ้นรับของรางวัลสุดเซอร์ไพรซ์ที่เราตั้งใจมอบให้ทุกๆ ท่านตลอดแคมเปญนี้ แล้วยังสามารถพบกับดีลสุดพิเศษที่ทางแบรนด์ต่างๆ ได้เตรียมมาไว้สำหรับทุกท่านอีกด้วย และในอนาคตก็จะมีความสนุกเกิดขึ้นอีกมากมายอย่างแน่นอน”ตลอดเวลาที่ผ่านมา แผนก ‘Beauty Galerie’ (บิวตี้ แกเลอรี) ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งบิวตี้เดสติเนชั่นเบอร์ 1 ของเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ความงามที่มี ทั้งแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ไทยที่ครบครันมากที่สุดเทียบเท่ามาตรฐานโลก (Global Standard) โดดเด่นด้วยการออกแบบเคาน์เตอร์ดีไซน์สุดพิเศษเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022 นับเป็นการผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์บิวตี้แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก ร่วมมือสนับสนุนการร่วมส่งสินค้าชิ้นเด็ดของแต่ละแบรนด์เข้าประกวด มากกว่า 1,000 ไอเทม ไม่ว่าจะเป็นเมคอัพ สกินแคร์ หรือน้ำหอม อาทิ Dior, Chanel, YSL, NARS, Shiseido, Bobbi Brown, La Mer, Estée Lauder, M.A.C, Lancôme, Kiehl’s, Clarins, The History of Whoo, Sulwhasoo, Laura Mercier, Biotherm, Jo Malone London, Clinique, Giorgio Armani Beauty, Origins, Hourglass, Tom Ford Beauty และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายนอกจากนี้แบรนด์พาร์ตเนอร์ยังมีการเตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมเล่นและช้อป Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022 และการสนับสนุนการช่วยกันโปรโมทแคมเปญอย่างเต็มที่ ผ่านกลยุทธ์ “360 องศา ออมนิแคมเปญ” เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ครอบคลุมในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งหน้าร้านที่ห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ หรือ ช่องทางออนไลน์ และโซเชียลมีเดียรวมถึงมีไฮไลต์ที่น่าสนใจอย่างการใช้ “KOL & Influencer Marketing” (เคโอแอล และ อินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง) มาเป็นแมกเน็ตในแคมเปญนี้ โดยเชิญ 3 “Beauty Guru” ตัวท็อปของวงการ ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่ร่วมโหวตในครั้งนี้ นำโดย หมวดสกินแคร์ (Skincare) คุณเอ็ม-พิรศุษม์ ปลื้มปิติชัยกุล เจ้าของเพจ รีวิวครีมแพง (IG @Pmbeautyguide), หมวดเมคอัพ (Make Up) คุณกานดา สายทุ้ม เจ้าของสื่อบิวตี้แฟชั่นออนไลน์ Gandaganda และหมวดน้ำหอม (Fragrance) คุณไปป์-บรม วิชญะเดชา กูรูด้านน้ำหอมชื่อดัง เจ้าของช่อง BoromVนอกจากนี้ ตลอดแคมเปญแต่ละแบรนด์พันธมิตรยังได้เตรียมแบรนด์แอมบาสเดอร์ ดารา KOLS และ BA ของแบรนด์หมุนเวียน LIVE บน Facebook Page เพื่อมอบความสนุกให้นักช้อปในรูปแบบ “ช้อปเปอร์เทนเมนต์” (Shoppertainment) ทั้งของห้างเซ็นทรัล และช่องทางของแบรนด์ต่างๆ แบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงช่องทางการโหวตได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วมือ โดยสำหรับการโหวตได้แบ่งประเภทสินค้าไว้ 3 หมวดหมู่ ประกอบด้วย• หมวดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Best Skincare 2022 เฟ้นหาที่สุดของ 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Best Serum, Best Moisturizer, Best Essence, Best Eye Cream, Best Facial Cleanser, Best Sunscreen• หมวดเมคอัพ Best Make Up 2022 เฟ้นหาที่สุดของ 4 ผลิตภัณฑ์เมคอัพ ได้แก่ Best Everyday Lipstick, Best Foundation, Best Pressed Powder, Best Eye Liner/Mascara• และ หมวดน้ำหอม Best Fragrance 2022 เฟ้นหาที่สุดของน้ำหอมผู้หญิงและผู้ชาย ได้แก่ Best Fragrance Male และ Best Fragrance Female