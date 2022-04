โหลดกันหรือยัง!แอปฯท่องทางหลวง: Trips On Thai Highways เช็กรถติดเรียลไทม์-พิกัดจุดแวะพัก สะดวก ไม่เสียเวลา

กรมทางหลวง ชวนโหลดแอปพลิเคชัน“ท่องทางหลวง (Trips On Thai Highways)” เช็กสภาพจราจรแบบเรียลไทม์, ตำแหน่งตรวจจับกล้องจับความเร็ว, บริการฉุกเฉิน 24ชม., สถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้เดินทางท่องเที่ยวสงกรานต์สะดวก ปลอดภัย และไม่เสียเวลานายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้ทำการเพิ่มช่องทางในการติดตามสภาพการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้ทางได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าไปยังภูมิภาคต่างๆในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยล่าสุดได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ท่องทางหลวง (Trips On Thai Highways)” แอปพลิเคชั่นกรมทางหลวงสำหรับให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางหลวงในการค้นหาจุดที่ตั้ง และรายละเอียดข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ของกรมทางหลวงเช่น ที่ตั้งหน่วยงาน ลานกางเต็นท์ จุดเช็คอิน ที่พักริมทาง สถานที่ท่องเที่ยว พร้อมนำทางไปยังจุดบริการ สามารถค้นหาบริการต่างๆ จากพิกัด Current Location หรือตามพื้นที่จังหวัด แสดงรายละเอียดข้อมูลการให้บริการ ภาพสถานที่ พร้อมพิกัด แนะนำเส้นทางในการเดินทางไปสู่จุดให้บริการ มีการให้คะแนนความพึงพอใจ และส่งความคิดเห็นไปยังกรมทางหลวง เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นต่อไป มีเบอร์ติดต่อจุดให้บริการต่างๆ กรณีต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม มีเบอร์ฉุกเฉินหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอการช่วยเหลือ กรณีมีเหตุจำเป็น และมีข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์และทันสมัยในการใช้ทางหลวงนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชั่นอื่นๆของกรมทางหลวงอีก ซึ่งประชาชนผู้ใช้ทางสามารถเข้าติดตามสภาพการจราจรทั้งมุมสูงและกล้อง CCTV แบบ Real Time ตามสายทางผ่านแอปพลิเคชัน ได้แก่-Thailand Highway Traffic โดยให้เลือกที่หัวข้อการแจ้งเตือนจากนั้นเลือก Tab “ข่าวสาร”และเลือก “แสดงเนื้อหา” เพื่อกดลิงค์ทำการรับชมภาพมุมสูง (โดรน) บนทางหลวงเส้นทางสายหลักในกรณีไลฟ์สดหรือวีดิโอคลิปและดูสภาพการจราจรผ่านกล้อง CCTV ตามทางหลวงจากเมนู“กล้องจราจร”ในแอปพลิเคชันได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางยิ่งขึ้นและคาดว่าจะช่วยปัญหาการจราจรติดขัดอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี-M Traffic แอปพลิเคชั่น ติดตามสภาพจราจรแบบ Real Time และตรวจสอบปริมาณการจราจร,เหตุการณ์ผิดปกติบนมอเตอร์เวย์ ในรูปแบบเส้นสี ตำแหน่งอุบัติเหตุ และความผิดปกติบนเส้นทาง, ตำแหน่งด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และราคาค่าธรรมเนียม, ตำแหน่งจุดพักรถ และ Service Area, Update ข้อมูลข่าวสาร ของมอเตอร์เวย์, เพื่อช่วยท่านในการวางแผนการเดินทาง ให้ถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย-DOH to Travel แอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงข้อมูลงานทางจากระบบรายงานและติดตามของกรมทางหลวง แนะนำเส้นทางพร้อมคำนวณระยะทาง สามารถตรวจสอบสถานที่สำคัญใกล้เคียงรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร พร้อมแจ้งเหตุการณ์ที่พบบนทางหลวงนอกจากนั้นกรมทางหลวงยังมีช่องทางการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวงตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE เพียงสแกน QR code หรือ เพิ่มเพื่อน DOH1586 ทำการลงทะเบียนแล้วเลือกข้อมูลเพื่อต้องการความช่วยเหลือ เลือกตำแหน่งและใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทั้งระบบ IOS และ Android ได้ที่ App Store และ Google Play Store หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)