UA จัดเต็มที่ “กิจกรรม-สินค้าใหม่” เดินหน้ารีโนเวทสู่ City Concept Store

ผู้จัดการรายวัน 360 – “อันเดอร์ อาร์เมอร์” เผย ยอดขายและทราฟฟิกเริ่มฟื้นตัวโต 25% ปีนี้ยังไม่มีแผนขยายสาขาเพิ่ม แต่จะเน้นอัดกิจกรรม เปิดไลน์สินค้าใหม่ เต็มที่ ล่าสุดรีโนเวทสาขาแฟลกชิปสโตร์สยามเซ็นเตอร์สู่ City Concept Storeนางสาวปริศนา ศิริสมถะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูเอ สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ อันเดอร์ อาร์เมอร์ (Under Armour Brand) ในไทย เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี2565นี้ พบว่า สถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้น โดยพบว่ายอดขายรวมของบริษัทฯเติบโตขึ้น 25% เช่นเดียวกับปริมาณลูกค้าที่เข้าร้านหรือทราฟฟิกกลับมาเติบโต 25% เช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่าจะยังไม่กลับไปปกติเหมือนช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19ก็ตามเนื่องมาจากการพยายามปรับตัวการทำตลาดของบริษัทฯเองเพื่อให้รับกับสถานการณ์ที่่เป็นอยู่ การทำตลาดที่ให้ความสำคัญทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเข้าถึงตลาดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งการออกสินค้าใหม่ๆ การทำแคมเปญภายใต้สถานการณ์ที่โควิดยังระบาดอยู่ แต่ตัวเลขของผู้ได้รับวัคซีนก็เพิ่มขึ้น และคาดว่าในปีนี้ สถานการณ์โดยรวมน่าจะดีขึ้นตามลำดับหากไม่มีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นอีกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เห็นได้ชัดว่า กลุ่มผู้บริโภคชาวไทยมีพฤติกรรมหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Focus Performer หรือกลุ่มคนที่มีเป้าหมายในการออกกำลังกายที่ชัดเจน และไม่หยุดนิ่งที่จะตั้งเป้าที่ท้าทายยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่จุดที่ดีที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และ กลุ่มผู้บริโภคผู้หญิง ที่หันมาให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อเป้าหมายในการรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง กระตุ้นให้เกิดเทรนด์การออกกำลังกายที่เปลี่ยนไปอย่างการ Workout From Home เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตแบบนิว นอร์มอล ได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ปีนี้บริษัทฯยังไม่มีแผนที่จะลงทุนเปิดหรือขยายสาขาใหม่เพิ่มอีก แต่จะหันมาเน้นการปรับปรุงสาขาเดิม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของสาขาเดิมมากกว่า โดยปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าเป็นผู้ชายมากกว่า 65% ผู้หญิง 25% และเด็ก 10% เป็นสินค้ากลุ่มเทรนนิ่งมากกว่า 60% มีจุดขายรวม แบ่งเป็นรูปแบบ Under Armour Brand House 11 สาขา , Shop in Shop (Sports Mall และ SuperSports) 14 สาขา, เอาท์เล็ท 5 สาขา และยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยล่าสุดได้ปรับปรุงร้าน Under Armour Brand House สาขาสยามเซ็นเตอร์ใหม่ซึ่งเป็นสาขาแรกของอันเดอร์อาร์เมอร์ในไทยเมื่อประมาณ 7 ปีที่ผ่านมาและยังเป็น Flagship Store ของ Under Armour ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นโฉมใหม่ที่่มีสินค้าครบครันด้วยผลิตภัณฑ์ รองเท้า เสื้อผ้า และอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย ทั้งไลน์ผลิตภัณฑ์สำหรับการฝึกซ้อม วิ่ง กอล์ฟ บาสเกตบอล ไลฟ์สไตล์แฟชั่น และกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ รวมถึงสินค้าในคอลเลกชันพิเศษ เช่น Project Rock และ Curry Brand เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการเปิดตัว Under Armour Brand House ภายใต้แนวคิด “City Concept Store” เป็นครั้งแรกที่สาขา เมกา บางนา ในปี 2564 ที่ผ่านมา และ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่จะเข้าถึงกลุ่ม Focus Performer นักกีฬา รวมไปถึงกลุ่มผู้รักสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับความตั้งใจของแบรนด์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้พวกเขาเหล่านี้ก้าวไปสู่จุดที่ดียิ่งขึ้นแนวคิดการตกแต่งแบบ City Concept Store สะท้อนเอกลักษณ์ความโดดเด่นของแต่ละเมือง ซึ่งในประเทศไทย ได้ศิลปิน อัครพงษ์ ‘โอ๊ต’ เพ็ชผล มาร่วมออกแบบลวดลายตกแต่งร้าน โดยได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อเมือง ‘กรุงเทพฯ’ ซึ่งหมายถึงเมืองแห่งเทพ จึงเลือกใช้องค์ประกอบเช่น ก้อนเมฆ สื่อถึงสวรรค์หรือเมืองที่ลอยอยู่บนฟ้า ประดับอยู่ท่ามกลางลวดลายสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็น พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม, พระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, เสาชิงช้า และสะพานพระราม 8 ผสานความเป็นไทยด้วยดอกบัว รถตุ๊กตุ๊ก และลายประจำยาม ลายไทยที่เรียบง่าย สวยงาม แต่แฝงด้วยความหนักแน่นและแข็งแรง ลวดลายตกแต่งร้านยังโดดเด่นด้วยยักษ์ในรองเท้า Under Armour สัญลักษณ์แห่งความแข็งแรง สะท้อนความเป็นนักกีฬาในแบบฉบับของ Under Armourนายเทพฤทธิ์ ไรวินท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด กล่าวว่านอกจากการเปิดตัว Flagship Store สาขาสยามเซ็นเตอร์ ในครั้งนี้ ทาง Under Armour ยังมีแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2565 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยผลักดันนักกีฬาและทุก ๆ คนที่รักสุขภาพ ก้าวไปสู่จุดที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการมอบโอกาสในการเข้าถึงกีฬา ให้กับนักกีฬาและเยาวชน อาทิ กิจกรรมการแข่งขัน Curry 3 ON 3 Thailand 2022 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อมอบโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วประเทศ และ การจับมือกับพันธมิตรสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น WIRTUAL แพลตฟอร์ม Exercise to Earn และ Jetts Fitness ที่จะมาช่วยมอบประสบการณ์การออกกำลังกายและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับแฟน ๆ ของ Under Armour อีกทั้ง Under Armour ประเทศไทย ยังมีแผนในการเพิ่มหลากหลายกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดทั้งปี เช่น All Out Mile กิจกรรมงานวิ่งที่จะชวนนักวิ่งมาประลองความเร็วกันในระยะ 1 ไมล์ ซึ่งจะมีการประกาศเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้“ยิ่งไปกว่านั้น ทาง Under Armour มีการคัดเลือกนักกีฬาและ Friend of Brand จากหลากหลายประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์ในการส่งต่อความมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาศักยภาพทางการเล่นกีฬาทั้งทางร่างกายและจิตใจ และปีนี้ในประเทศไทย เราได้ร่วมงานกับนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาอาชีพหลายคนเพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวแรงผลักดันที่ช่วยให้พวกเขามุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวผ่านขีดจำกัด และร่วมกันสร้างโอกาสและการเข้าถึงกีฬา ให้กับนักกีฬาคนอื่น ๆ ทั้งยังเป็นการขยายตลาดสู่กลุ่มนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นความสำคัญของกีฬา”รวมทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมเทคโนโลยี เช่น UA Flow Wind 2 รองเท้าสายสปีดรุ่นที่ 2, UA HOVR Machina 3 รองเท้าวิ่งระยะไกล, Curry Flow 9 รองเท้าบาสเกตบอลที่ใช้เทคโนโลยีพื้น Flow ภายใต้ Curry Brand Rush ไลน์เสื้อผ้าที่ถูกออกแบบสำหรับ เทรนนิ่งและแข่งขัน โดยเฉพาะ UA Meridian Leggings เลกกิ้ง