หนอนหนังสือเฮ บิ๊กแบ๊ดวู๊ฟ บุ๊ค เซลล์ แบงค๊อก 2022 ต่อเวลาถึง 6 เม.ย.

เอาใจผู้รักการอ่าน บิ๊กแบ๊ดวู๊ฟ มหกรรมหนังสือยิ่งใหญ่ระดับโลก ประกาศขยายเวลาจัดงานเพิ่มอีก 3 วันตามคำเรียกร้อง ยาวไปจนถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 พร้อมคงคอนเซ็ปต์ BIG BAD WOLF BOOKS IS A DELIVERER OF A BETTER FUTURE งานเดียวที่รวมหนังสือนานาชาติจากสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่าล้านเล่ม มาให้คนไทยได้เลือกชมเลือกซื้อในราคาลด 50-95% ครอบคลุมทุกหมวดหมู่หนังสือ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น หนังสือสำหรับเด็ก การออกแบบ ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์ กราฟฟิคโนเวล แฟชั่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จัดสวน ทำอาหาร งานอดิเรก จิตวิทยาและแรงบันดาลใจ หนังสือป๊อบอัพ รถยนต์ นวนิยาย ความรัก สืบสวน ชีวประวัติ วรรณกรรมเยาวชน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นหลากหลาย พิเศษ เมื่อซื้อสินค้าในงานครบ 2,000 บาท ในใบเสร็จเดียว รับฟรี กระเป๋าโท้ต Big Bad Wolf Books รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ตอกย้ำพื้นที่บริหารจัดงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และร่วมรณรงค์รักษ์โลก งดการใช้ถุงพลาสติก ขอให้นำถุงผ้าหรือกระเป๋ามาใช้แทน แล้วพบกัน บิ๊กแบ๊ดวู๊ฟ บุ๊ค เซลล์ แบงค๊อก 2022 วันนี้ถึง 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ฮอลล์ 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี งานนี้เข้า ฟรี