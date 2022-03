“Dr.JiLL” โหมออนไลน์ดันโต 300% ปีนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - Dr.JiLL G5 Essence Plus สกินแคร์อันดับหนึ่งของไทยฉลองความสำเร็จแรกของปี 65 ด้วยสถิติยอดขายสูงถึงเกือบ 3 เท่า จากแคมเปญ Shopee 3.15 Consumer Day ประกาศเดินหน้าผนึกความร่วมมือกับ ช้อปปี้ ลุยอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มที่ขึ้นปีที่สอง ตั้งเป้าหมายยกระดับช่องทางออนไลน์สู่ช่องทางหลักดันยอดขายออนไลน์ภายในสิ้นปี 2565 นี้ เพิ่มขึ้น 300%นายปรัชญา สมานทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์แบรนด์ Dr. JiLL บริษัท ดีอาร์เจแอล กรุ๊ป จำกัด (DRJL GROUP) เปิดเผยว่า “ถึงแม้ว่าแบรนด์ Dr. JiLL จะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ยังคงสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นแบรนด์สกินแคร์ยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทยมาหลายปีซ้อนล่าสุดกับมหกรรม Shopee 3.15 Consumer Day คืนกำไรให้นักชอป ซึ่งแบรนด์ Dr. JiLL ของเรายังคงสามารถสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดออนไลน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย และประสบความสำเร็จอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในแง่การเข้าถึงผู้บริโภค การมีปฏิสัมพันธ์ ด้านยอดขายที่เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม โดย Dr. JiLL จะยกระดับความร่วมมือกับช้อปปี้ ต่อไป เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคจำนวนมากที่หันมาจับจ่ายบนโลกออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ได้อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่า ผ่านนวัตกรรมทางการตลาดที่สร้างสรรค์ความสำเร็จของ Dr. JiLL ในฐานะแบรนด์สกินแคร์ยอดนิยมอันดับหนึ่งที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยมาตลอด 8 ปี คือการให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่ตรงจุดและครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ควบการใช้กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การใช้ข้อมูลจากการทำวิจัยผู้บริโภคในเชิงลึก การทำกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การสร้างแคมเปญการตลาดที่กระตุ้นความสนใจให้กับแบรนด์ผ่านการร่วมงานกับดาราชื่อดัง และอินฟลูเอนเซอร์มากมาย เช่น มาริโอ้ เมาเร่อ, คริส หอวัง, แพท ณปภา ตันตระกูล, สกาย วงศ์รวี นทีธร และล่าสุดกับพระเอกซูเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์ฉายา “สามีแห่งชาติ” อย่าง ซงจุงกิ (Song Joong Ki) มานั่งแท่นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนใหม่ของ Dr. JiLL“เรายังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโลกออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับพันธมิตรอีคอมเมิร์ซชั้นนำอย่าง ช้อปปี้ เปิดตัวร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์ Dr. JiLL Official Store บน Shopee Mall เพื่อออกแบบแคมเปญการตลาดออนไลน์ให้มีความสร้างสรรค์ แต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Dr. JiLL ไว้ได้อย่างลงตัว โดยในช่วงฤดูกาลอีคอมเมิร์ซซีซันในครึ่งปีหลังที่ผ่านมา เราได้เข้าร่วมกับแคมเปญเลขคู่อันเป็นเอกลักษณ์ของช้อปปี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 9.9, 11.11 และ 12.12 โดยมีอัตราการเติบโตบนช้อปปี้ด้วยยอดขายออนไลน์ที่พุ่งทะลุเป้าที่ตั้งไว้ จนทำให้ยอดขายออนไลน์คิดเป็นสัดส่วน 80% ของยอดขายในปี 2564 ทั้งหมด และในปี 2565 แบรนด์ Dr. JiLL ยังตั้งเป้าขยายการเติบโตในช่องทางออนไลน์ไว้ที่ 300%” นายปรัชญากล่าวล่าสุดในมหกรรม Shopee 3.15 Consumer Day ซึ่งเป็นเมกะแคมเปญแรกของปี Dr. JiLL ได้ร่วมจัดโปรโมชันคืนกำไร เช่น ส่วนลดสูงสุด 62% ของแถมคู่กับสินค้าอีกมากมาย และโปรโมชันส่งฟรีทุกออเดอร์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เหล่านักชอปสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น จากการเข้าร่วมแคมเปญ Shopee 3.15 Consumer Day ในครั้งนี้ ได้ส่งผลให้ Dr. JiLL ประสบความสำเร็จในหลากหลายมิติจากการเข้าร่วมแคมเปญ ทั้งในแง่ของยอดขายที่เติบโตขึ้นถึงเกือบ 3 เท่า และยอดการเข้าชมร้านค้าที่พุ่งสูงถึง 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ โดยมี Dr. JiLL G5 ESSENCE PLUS เป็นสินค้าตัวเต็งนำทัพความสำเร็จในแคมเปญครั้งนี้นอกจากแคมเปญการตลาดและโปรโมชัน แบรนด์ยังได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการตลาดบน Shopee Brand Suite ในการเสริมสร้างความสนุกสนานและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเหล่านักชอป ส่งผลให้ผู้บริโภคไว้ใจในผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์ทำให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำในอนาคตนายศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ช้อปปี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำอย่าง Dr. JiLL ประสบความสำเร็จบนโลกอีคอมเมิร์ซ ดังจะเห็นได้จากผลตอบรับที่ดีอย่างมากจากช่วงมหกรรม Shopee 3.15 Consumer Day ที่ผ่านมา”