สยามพิวรรธน์ จับมือ PChome ไต้หวัน ดันแบรนด์ไทยสู่อีคอมเมิร์ซลุยตลาดโลก

สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง สยายปีกธุรกิจค้าปลีก มุ่งสู่ตลาดต่างประเทศที่มีฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อดันยอดกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเติบโตกว่า 100% ในปี 2565 เริ่มต้นปีด้วยการรุกตลาดอีคอมเมิร์ซที่ไต้หวันเป็นแห่งแรก เซ็นสัญญาร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง PChome กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดจากไต้หวัน พา 3 แบรนด์ SMEs ไทยเปิดบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในไต้หวัน โดยการขยายเพิ่มในตลาดต่างประเทศนั้นจะทำทั้งในรูปแบบแฟรนไชส์ อีคอมเมิร์ซ ค้าส่ง และตัวแทนจำหน่ายนางอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “เพื่อสอดคล้องกับทิศทางของสยามพิวรรธน์ที่ตั้งเป้าขับเคลื่อนธุรกิจในทุกมิติให้เติบโตในปี 2565 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกได้วางแผนการเติบโต โดยเน้นที่การขยายสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าไปในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีกำลังซื้อสูง ซึ่งได้เลือกที่จะขยายอย่างต่อเนื่องไปไต้หวัน หลังจากร่วมมือกับ พาวิเลียน กรุ๊ป เจ้าของและผู้บริหารห้างระดับไฮเอนด์ในประเทศมาเลเซียเปิดตัวกลุ่มร้านคอนเซ็ปต์สโตร์ไปเมื่อต้นปี โดยเราพร้อมนำสินค้า SMEs ซึ่งเปรียบได้กับ Local Hero ของประเทศไทย ไปขายผ่านเครือข่ายพันธมิตรในระดับผู้นำธุรกิจที่แข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ เป็นการเปิดประตูสู่ตลาดโลกให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีศักยภาพ และเป็นการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของสยามพิวรรธน์ และเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอีกด้วย”ความร่วมมือกับ PChome กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดจากไต้หวันในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงและนำเสนอที่สุดของประเทศไทยเข้ากับความเป็นที่สุดของโลก โดยมี 3 แบรนด์ SMEs ไทยที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วอย่างดีว่าเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวนานาชาติ เป็นหัวหอกในการบุกตลาดไต้หวัน ได้แก่ ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) แอบโซลูตสยาม (Absolute Siam Store) อีโคโทเปีย (Ecotopia) โดยลูกค้าสามารถ เลือกสรรสินค้าคุณภาพดีมากมายจากทั้ง 3 แบรนด์ที่ผลิตขึ้นมาจากฝีมือคนไทย ชูจุดเด่นความน่าสนใจที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ผู้ซื้อและผู้รับ ด้วยวิธีการชอปปิ้งง่ายๆ เพียงสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ PChome ซึ่งเข้าถึงกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ถือเป็นการเปิดโอกาสนำเสนอสินค้า SMEs ของไทยเข้าสู่ตลาดไต้หวันและตลาดอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วยICONCRAFT: สยามพิวรรธน์ เปิดแบรนด์นี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่รวมผลงานจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุด เปิดโอกาสให้กับช่างฝีมือและผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 800 รายจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด พร้อมเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในมุมมองใหม่ลงบนงานหัตถศิลป์ โดยแบรนด์ ICONCRAFT นั้นประกอบไปด้วยสินค้าประเภทต่างๆ มากมาย ได้แก่ อัญมณี ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน งานดีไซน์ งานศิลปะไทย สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าในชีวิตประจำวัน เครื่องหอม อาหาร และขนมAbsolute Siam : เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ เป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ภายใต้ไอเดียไทยดีไซน์เนอร์ มีจุดเด่นคือ คอลเลกชันเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกต่างๆ ที่สร้างสรรค์ด้วยดีไซน์แปลกใหม่จากการร่วม Collaborate ระหว่างแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง หรือสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบบไม่เคยมีมาก่อน เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ศิลปะ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นกว่า 60 แบรนด์ชั้นนำ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คน รวมถึงเป็นเทรนด์เซตเตอร์ (Trend-setter) ในการนำเสนอไอเดีย และดีไซน์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาผ่านสินค้าและบริการในแบบ Absolute SiamEcotopia : เมืองแห่งคนรักษ์โลกที่ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” (Together, We Co-Create a Better World) สยามพิวรรธน์ร่วมกับ 12 Eco Co-Creators และคนรุ่นใหม่เสนอพื้นที่สร้างสรรค์จากกลุ่มคนรักษ์โลกตัวจริง และสร้างประสบการณ์ใหม่ของคำว่าอีโคที่เข้าถึงง่ายและเป็นเรื่องใกล้ตัว “Ecotopia” สะท้อนให้เห็นโมเดลการขับเคลื่อนธุรกิจของสยามพิวรรธน์ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมกันรังสรรค์และการสร้างคุณค่าที่มีประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อฉลองการเปิดตัวแบรนด์ SMEs ไทยใน PChome แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดจากไต้หวัน ทางสยามพิวรรธน์ได้รวบรวมสินค้าลิมิเต็ดอีดิชันจากทั้ง 3 แบรนด์ จัดเซตของขวัญสุดพิเศษในชื่อ โชคดีมีสุข (Chok-di Mee-Suk) หรือแปลว่า Happy-Go-Lucky ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำอวยพรง่ายๆ ที่ใช้โดยทั่วไป แต่ให้ความรู้สึกดีมากมายสำหรับผู้รับ และมีความหมายที่เป็นมงคล เป็นการมอบความโชคดี ให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ และมีความสุข โดยคอนเซ็ปต์คือ นำคำง่ายๆ ที่มีความหมายที่ดีจากชีวิตประจำวัน มาบวกกับ Typography ฟอนต์ของไทยที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในยุค 70’s -80’s และใช้สีให้ร่วมสมัย พร้อมนำลายจากผ้าขาวม้ามาประยุกต์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ให้ออกมาร่วมสมัยมากขึ้น ออกมาเป็นกระเป๋า Chok-di Mee-Suk โชคดี...มีสุข ที่สะท้อนความเป็นไทยสมัยใหม่ (Thai with The Twits) ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ในการเปิดตัวครั้งนี้สยามพิวรรธน์ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยหลายแบรนด์ได้เข้าไปขายในตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก เช่น Graph, Fill in the bag และหลังจากเปิดตัวไปได้ไม่นาน ทำให้แบรนด์เหล่านี้ เช่น Anona, Smell lemongrass, Awa Decor, Thai butterfly, Chui ขึ้นเป็นการขาย Top brand ใน PChome แพลตฟอร์มนายจัน หง-จื้อ ประธานบริษัท PChome Online Inc กล่าวว่า "PChome Thai มีประสบการณ์ทำธุรกิจในตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยมาหลายปี บริษัทได้สร้างเว็บไซต์สำหรับสินค้าไต้หวันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของไต้หวันได้ขยายตลาดมายังไทย ปีนี้บริษัทจะขยายตลาดในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซข้ามประเทศแบบสองทาง ด้วยการโปรโมตแบรนด์ และสินค้ายอดนิยมของไทยในตลาดไต้หวัน PChome Online มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และตลาดของไทยก็มีบทบาทที่สำคัญมาก การพัฒนาตลาดดังกล่าวในเอเชียตะวันออกจะช่วยทำให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น”ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี สยามพิวรรธน์ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐหลายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก ซึ่งครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ต่อยอดให้ผู้ประกอบการจากโครงการต่างๆ พร้อมสานต่อนโยบายการช่วยเหลือ SMEs โดยจับมือกับพันธมิตรธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศเพื่อนำสินค้า SMEs ของไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชมไปขายในแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพในต่างประเทศ โดยจะเลือกสินค้าหลากหลายประเภทที่มีความโดดเด่นจากร้านในเครือ เพื่อนำไปวางจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ที่ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีกำลังซื้อสูงต่อไป