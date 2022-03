คิง เพาเวอร์ จัดทริปสุดพิเศษ นำลูกค้าคนสำคัญล่องเรือไหว้พระเสริมมงคลกับ อ.ช้าง ทศพร เสริมเฮงแก้ปีชง

คิง เพาเวอร์ นำทีมลูกค้าคนสำคัญผู้โชคดีจากแคมเปญ “HAPPY CHINESE NEW YEAR ช้อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี สุขสันต์ปีขาล” ล่องเรือสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไหว้พระเสริมดวงรับพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับ อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา สร้างเสริมความเฮงรับโชคลาภ แก้ปีชง ตลอดปีขาลที่ จ.พระนครศรีอยุธยาตลอดเวลาที่ผ่านมา คิง เพาเวอร์ ได้จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์และตอบแทนลูกค้าคนสำคัญผ่านแคมเปญต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เพื่อมอบความเป็นมงคลแก่ลูกค้าสมาชิกที่ร่วมแคมเปญ “HAPPY CHINESE NEW YEAR ช้อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี สุขสันต์ปีขาล” ภายใต้แนวคิด HAVE THE LUCKIEST TRIP การเดินทางใหม่ให้โชค ซึ่งสามารถมาชอปสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพเพื่อเตรียมตัวต้อนรับการออกเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน โดยลูกค้าที่มีแพลนการเดินทางสามารถซื้อสินค้าดิวตี้ฟรีแบบมีไฟลต์บินได้ หรือลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่มีแพลนเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถเลือกชอปสินค้าแบบไม่มีไฟลต์บินในรูปแบบโฮม ดีลิเวอรีได้เช่นกัน โดยงานนี้ คิง เพาเวอร์ ได้นำผู้โชคดีทั้ง 14 ท่าน ที่ไม่เพียงแต่จะได้ช้อปปิ้งของที่ถูกใจแล้ว ยังได้ร่วมทริปพิเศษ "ทริปไหว้พระเสริมดวงรับพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่จัดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล รับโชคลาภ แก้ปีชง โดยมีคุณศิลักณ์ อินทภาษี ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและบริการสมาชิก กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ให้การต้อนรับและร่วมนำทีมล่องเรือสุดเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้ พร้อมด้วย อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา และ อ.ชิษณุพงศ์ ฐิตะลักขณะ อดีตข้าราชการ นักวิชาการชำนาญการกรมศิลปากร ที่จะมาบอกเล่าเกร็ดความรู้สำคัญทางประวัติศาสตร์และความสำคัญของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำน้อยและวิถีชีวิต ตลอดจนเรื่องราวของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา พร้อมรับประทานอาหารไทยโบราณที่ร้านสุริยันจันทรากิจกรรมล่องเรือสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อสมาชิก คิง เพาเวอร์ ในครั้งนี้เริ่มต้นการเสริมความมงคลแรกที่วัดบางนมโค สักการะหลวงพ่อปาน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของ จ.พระนครศรีอยุธยา และมีชื่อเสียงอันดับต้นของประเทศ ต่อด้วยการล่องเรือไปยังวัดบางปลาหมอ สักการะหลวงปู่สุ่น พระผู้เป็นอาจารย์ของสองเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก, นมัสการ “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยหล่อสำริดขนาดใหญ่ที่วัดหน้าพระเมรุราชิการาม หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า "วัดหน้าพระเมรุ" วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา เป็นเพียงวัดเดียวในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายเมื่อครั้งเสียกรุง เชื่อว่าเนื่องจากข้าศึกได้ใช้วัดหน้าพระเมรุเป็นที่ตั้งทัพ ทำให้สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมตามแบบอยุธยาและพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้งหลายยังคงสภาพดีมาจนปัจจุบัน และเสริมดวงด้วยการสักการะท้าวเวสสุวรรณต่อด้วยการเดินทางไปขอพรจากพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต หรือเจ้าพ่อซำปอกง วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ขอพรเสริมความมั่นคงในชีวิต ให้ชีวิตราบรื่น สุขสมหวัง พบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ขอพรเรื่องความรักและหน้าที่การงาน รวมถึงร่วมทำพิธีแก้ปีชง เสริมดวงรับปีขาลกับองค์เทพไท้ส่วยเอี๊ย เสริมโชคลาภกับองค์เทพไฉ่ซิงเอี๊ย โดยจะมี อ.ช้างเป็นผู้นำพิธี ปิดท้ายทริปด้วยการแนะนำวิธีรับพลังมงคล ก่อนแวะพักจิบน้ำชายามบ่ายและเดินทางกลับด้วยความชื่นมื่นอ.ช้าง ทศพร กล่าวแนะนำปิดท้ายทริปมงคลด้วยว่า ผู้ที่เกิดปีชง (ปีวอก) เป็นปีที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง รวมถึงผู้ที่เกิดปีขาล, ปีกุน, ปีมะเส็ง ที่ต้องระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้น แนะนำให้หมั่นทำบุญเป็นประจำในปีนี้ด้วยการทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิที่ช่วยผู้ที่เดือดร้อน และขอพรกับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยตามวัดจีนหรือศาลเจ้าต่างๆ ให้ช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสำเร็จสมหวังในกิจการงานต่างๆ ตลอดปี