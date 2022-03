เดอะมอลล์ทุ่ม 150 ล.ปลุกซัมเมอร์ จัดหนัก “โปรโมชั่น-กิจกรรม-AR”

ผู้จัดการรายวัน360- เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุ่มงบ 150 ล้าน จัดแคมเปญ “SUMMER-CATION” ปลุกกำลังซื้อรับซัมเมอร์อัดโปรโมชั่น กิจกรรม และอัพเดทไอเทมสุดฮอตรับลมร้อนพร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำ FUTURE RETAIL นำเทคโนโลยี AR สร้างประสบการณ์พิเศษให้ลูกค้านางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปลุกกำลังซื้อช่วงซัมเมอร์ ซึ่งเป็นไฮซีซั่นสำคัญที่มีความคึกคักไม่แพ้ช่วงอื่นๆ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท จัดแคมเปญ “SUMMER-CATION” อัดแน่นด้วยโปรโมชั่นและกิจกรรมสาดความสนุกรับลมร้อน พร้อมเนรมิตบรรยากาศการตกแต่งภายในศูนย์การค้าให้เป็นดินแดนแห่งโลกซัมเมอร์ผสาน AR เทคโนโลยี (Augmented Reality) ยกระดับประสบการณ์ซัมเมอร์เหนือจิตนาการ โดยแต่ละศูนย์ฯ และห้างฯ จะมีคอนเซ็ปต์ที่แต่ต่างกัน ได้แก่ เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา : THE HAPPY FACE, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ : MAGICAL FOREST และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ : WHIMSICAL SUMMER BUILDINGนอกจากนี้พบกับ ป๊อปอัพซัมเมอร์สเปส SUMMER-CATION POPS-PERIENCE ที่รวบรวมความสนุกและไอเทมเด็ด เทรนด์คอลเล็กชั่นในซีซั่นซัมเมอร์ 2022 จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมาให้แฟชั่นนิสต้าได้ช้อปและอินเทรนด์ก่อนใคร ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ รวมถึงแก็ดเจทไอที ฯลฯ และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำ FUTURE RETAIL เดินหน้าพลิกโฉมสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล (DIGITALIZATION) ผสานเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) สร้างประสบการณ์ซัมเมอร์สุดพิเศษให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม “SUMMER-CATION AR HUNTING GAME” เกมท่องโลกซัมเมอร์เหนือจินตนาการ ถ่ายทอดเรื่องราวของซัมเมอร์กับเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างลงตัว ให้คุณได้พักร้อนซ่าส์ ล่าความฟิน พร้อมแจกของรางวัลมากมายกว่า 30,000 รางวัล ที่พื้นที่กิจกรรม SUMMER-CATION POPS-PERIENCE ณ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์พร้อมอัดโปรโมชั่นจัดเต็มเอาใจนักช้อป อาทิ TOP SPENDER รับฟรีที่พักรับหน้าร้อน เมื่อมียอดช้อปตั้ง 80,000 บาทขึ้นไป, ผนึกกำลัง 15 บัตรเครดิตและสถาบันการเงินชั้นนนำ มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับลูกค้าผู้ถือบัตร ในทุกสัปดาห์ ตลอดแคมเปญ พร้อมระดมสินค้ามาลดทั้งห้างฯสูงสุด 70% ช้อปรับคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท และพิเศษสุดกับโปรแรง SUMMER-CATION PAYDAY 7 วันเท่านั้น! ระหว่าง 31 มี.ค.- 6 เม.ย.65 สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50% สมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการลดเพิ่มสูงสุด 40% สำหรับลูกค้าที่ชอบช้อป ONLINE สามารถช้อปจุใจกับส่วนลดสูงสุด 90% ผ่าน MONLINE.COM พิเศษ ร่วมอัพเดทเทรนด์แฟชั่นรับลมร้อนกับพบแฟชั่นโชว์เปิดฤดูกาลซัมเมอร์สุดตระการตา จากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า*** เดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เปิดฤดูกาลซัมเมอร์ จัดแคมเปญ “THE MALL SUMMER-CATION” ผนึกกำลังพันธมิตรและร้านค้าในศูนย์ฯ ลุ้นรับของรางวัลกว่า 7 ล้านบาทเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) , บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรร้านค้าในศูนย์การค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำกว่า 700 ร้าน อาทิ H&M, MUJI, UNIQLO, POMELO, EVEANDBOY, JD SPORTS และ GENTLEWOMAN จัดแคมเปญ “THE MALL SUMMER-CATION” ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565 ที่เดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา รวบรวมสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด สินค้าลิมิเต็ด อิดิชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟรับซัมเมอร์นี้จากแบรนด์ชั้นนำ โดยไฮไลท์ในปีนี้ เดอะมอลล์ เชิญชวนลูกค้าสนุกไปกับ AR GAME ลุ้นรางวัลฟรี กว่า 30,000 รางวัล โดยมีรางวัลไฮไลท์ เป็นแพ็คเกจห้องพักในเครือของ Asset World Corporation ที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ , เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา (ยกเว้นรามคำแหง) และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พิเศษ วันที่ 17 เมษายน 2565 เตรียมพบกับแฟชั่นโชว์เปิดฤดูกาลซัมเมอร์ จากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำในศูนย์ฯและ ห้างฯ ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน รวมทั้งรังสรรค์ SUMMER BEACH BAR ให้ดื่มด่ำคลายร้อนกับเครื่องดื่มเมนูพิเศษจาก COKE ที่ เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา (ยกเว้นรามคำแหง และโคราช) และพลาดไม่ได้ กับ SUMMER BEACH MARKET ตลาดซัมเมอร์สุดฮิปรวบรวมช้อปไอเท็มสุดต๊าชรับซัมเมอร์พร้อมแพ็คเกจทัวร์ ที่พักราคาสุดปัง ที่เดอะมอลล์ บางแคและบางกะปิ พร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มให้กับนักช้อปมากมายตลอดซัมเมอร์นี้• Top Spender ลุ้นรับที่พักรับหน้าร้อน วีรันดา รีสอร์ท พัทยา นาจอมเทียน ห้องพัก Sea Breeze รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 3 วัน 2 คืน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย ตั้ง 80,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ รับ Summer Bag สุดพิเศษ มูลค่า 1,490 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 8,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CITI ช้อปเพียง 7,000 บาท เฉพาะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน พิเศษ On Top รับ Travelling Bag กระเป๋า ช้อปปิ้งซัมเมอร์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (17 มี.ค. 2565 - 17 เม.ย. 2565)• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CITI / SCB M VISA / ลูกค้าเอไอเอส และสมาชิกไทยประกันชีวิต PRIVILEGE ใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 300 บาท• พิเศษ ลูกค้า M Card รับเพิ่มบัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่าสูงสุด 250 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 3,000 บาท ขึ้นไปนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่อิ่มอร่อยกับร้านอาหารชั้นนำมากมายในศูนย์การค้า และ Gourmet Eats ที่ร่วมรายการ• ผู้ถือบัตรเครดิต CITI อิ่มอร่อยครบ 1,000 บาท รับฟรี Summer Tumbler 1 ใบ มูลค่า 590 บาท• ลูกค้า SCB M VISA อิ่มอร่อยครบทุก 1,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 300 บาท• โปรโมชั่นพิเศษจากไทยน้ำทิพย์ ใช้ 22 M Point แลกรับส่วนลดมูลค่า 25 บาท ที่บูธ Beach Bar By Coke ภายในพื้นที่จัดงาน และที่บูธ Coke Mixology บางแค, บางกะปิ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2565 – 3 เมษายน 2565• รับส่วนลดหรือรับฟรีเมนูพิเศษ จากร้านอาหารที่ร่วมรายการ มูลค่าสูงสูด 57% อาทิ ร้าน Misawa Ramen, You & I, Salad Factory, บ้านหญิง, แหลมเจริญซีฟู้ด, ล่าเมียว เป็นต้นห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ ชวนพักร้อนซ่าส์ ล่าความฟิน จัดแคมเปญ “SUMMER-CATION” อัดโปรแรงลดทั้งห้างฯสูงสุด 70% ช้อปรับคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท ระหว่างวันที่ 10 มี.ค.- 17 เม.ย. 2565 ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญ “SUMMER-CATION” มอบความคุ้มค่าในการช้อปปิ้งกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ เมื่อช้อปภายในห้างสรรพสินค้า อาทิ• สินค้าลดสูงสุด 70%• บัตร M Card และบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนดรับคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท เมื่อช้อปในห้างฯ ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บาท/วัน (M Card ช้อปเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ รับคืน M Cash Coupon สูงสุด 4,500 บาท ทุกวันไม่จำกัดสิทธิ์ ไม่รวมการช้อปที่ Power Mall , Gourmet Market & Home Fresh Mart / บัตรเครดิต SCB M VISA เฉพาะ ศ-ส-อาทิตย์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,500 บาท รวมช้อปที่ Power Mall , Gourmet Market & Home Fresh Mart)• M CARD และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการรับคืน รวมสูงสุด 30%• ช้อปสินค้าภายใน Gourmet Market & Home Fresh Mart ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ CASH COUPON มูลค่า 120 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้าภายในห้างฯครั้งต่อไปตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ เฉพาะแผนก Department Store เท่านั้น• ช้อปสินค้าภายในศูนย์ฯ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา และเดอะมอลล์ ทุกสาขา(ยกเว้นเดอะมอลล์รามคำแหง) EMPORIUM, EMQUARTIER และ PARAGON ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดรับ CASH COUPON มูลค่า 200 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้าภายในห้างฯ ครั้งต่อไป ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ เฉพาะแผนก Department store เท่านั้น• พิเศษ! เฉพาะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ,ท่าพระ และเดอะมอลล์บางกะปิ รับฟรี!กระเป๋า Yourcation Bag มูลค่า 790 บาท เมื่อช้อปสินค้าภายในห้างฯ สะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป / วัน (รวม Power Mall , Gourmet Market)• สมาชิก M Card ใช้ 40 M Point แลกรับเครื่องดื่มโค้ก ฟรี! (จำนวนจำกัด)• สมาชิก M Card ใช้ 20 M Point แลกรับน้ำดื่ม PURRA ฟรี! (จำนวนจำกัด)พิเศษ! SUMMER-CATION PAY DAY 7 วันเท่านั้น! ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.- 6 เม.ย.65• สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50%• สมาชิกบัตร M Card ใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อ ลด 20% และลูกค้าบัตรเครดิต SCB หรือ SCB M VISA ใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อ ลด 20%• สมาชิกบัตร M Card รับฟรี SUMMER Tote Bag มูลค่า 890 บาท เมื่อช้อปสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป / วัน และพิเศษสมาชิกบัตร SCB M VISA เมื่อช้อปสะสมครบ 4,000 บาทขึ้นไป / วัน (รวม Power Mall , Gourmet Market & Home Fresh Mart)โปรโมชั่นสุด Exclusive จากบัตรเครดิต SCB M VISA และ SCB กับรายการจังหวะช้อปที่ใช่THE RIGHT MOMENT วันที่ 31 มี.ค. 65 – 10 เม.ย. 65• สมาชิกบัตร M Card ใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อ ลดเพิ่มสูงสุด 20% และลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ลดเพิ่มสูงสุด 20% หรือบัตรเครดิต SCB ลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ากับยอดซื้อ• บัตรเครดิต SCB M VISA ช้อป 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ 1,000 บาท เฉพาะ 1,500 ท่านแรกเท่านั้น (บัตรกำนัลห้างฯ สำหรับช้อปครั้งถัดไปคู่กับบัตรเครดิต SCB M VISA โดยมียอดสุทธิขั้นต่ำ 3,000 บาท/ใบเสร็จ)*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ และธนาคารกำหนดโดยตลอดซัมเมอร์นี้ เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ยังได้เนรมิตบรรยากาศการตกแต่งให้เป็นดินแดนแห่งโลกซัมเมอร์ในจิตนาการ ผสานความเป็นไทยกับศิลปะที่ร่วมสมัย ซึ่งในแต่ละที่จะมีคอนเซ็ปต์การตกแต่งที่แตกต่างกัน ได้แก่ เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา : THE HAAPY FACE พบกับความสุขรอยยิ้มบนใบหน้าที่มีสีสันสดใสในช่วงซัมเมอร์ ผ่านการตกแต่งโดยการนำหัตถกรรมจักสานในช่วงหน้าร้อนของไทยมาเป็นสื่อในการมอบรอยยิ้มและสีสันแห่งความสุข ผ่านดีไซน์ที่ร่วมสมัย , เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ : MAGICAL FOREST พบกับโลกแห่งจินตนาการ ของป่าหิมพานต์ในวรรณคดีไทย ที่นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแห่งซัมเมอร์เหนือจินตานาการ บนนิยามความสนุกชวนฝันสู่การท่องโลกกว้างผ่านศิลปหัตกรรมลวดดัด (Copper wire sculpture) ตกแต่งด้วยต้นไม้และสัตว์ป่าในวรรณคดี พร้อมแต่งแต้มความสนุกสุดฮิปด้วยสีเขียวนีออน และสีชมพูนีออสุดชิค และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ : WHIMSICAL SUMMER BUILDING ต้อนรับฤดูกาลซัมเมอร์ชวนคุณหนีความวุ่นวายจากโลกแห่งความจริง สู่ฤดูกาลพักร้อนในฝัน ผสานศิลปะดีไซน์สไตล์ยุโรปกับความเป็นไทยอย่างมีสีสัน พร้อมคอลเลคชั่นสินค้าซัมเมอร์และหลากหลายกิจกรรมสุดเซอร์ไพร์สที่มาร่วมสร้างสีสันรับลมร้อนนี้