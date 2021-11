“กูร์เมต์ มาร์เก็ต” จัดเต็มกระเช้าปีใหม่ ผนึกบัตรเครดิตจัดโปรสุดปังดันโต10%

กูร์เมต์ มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตในกลุ่มเดอะมอลล์ เดินหน้าลุยสู้ศึกส่งท้ายปี จัดแคมเปญ “Blissful Hampers 2022” ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดกระเช้าของขวัญปีใหม่ระดับพรีเมี่ยม ที่พร้อมส่งต่อความสุข และสร้างรอยยิ้ม ด้วยกระเช้าของขวัญคุณภาพกว่า 40 แบบ ครบครันด้วยสินค้าที่คัดสรรจากทั่วโลก พร้อมด้วยคอลเลคชั่นกระเช้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และชุดริบบิ้นตกแต่งหน้ากากผ้าสุดเก๋ ฝีมือชุมชนหัตถกรรมไทย พร้อมสินค้าของขวัญคอลเลคชั่นปีใหม่สุดพิเศษมากมายจากหลายหลายแบรนด์ และจับมือบัตรเครดิตชั้นนำร่วมคืนความสุข ให้การช้อปด้วยโปรสุดคุ้มรับคืนรวมสูงสุด 40%, ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Mr. Supawut Chaiprasitkul; Vice President Supermarket & Food, The Mall Group Co.,Ltd.) กล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณ์โควิดเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น และภาครัฐมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น แม้ว่าส่วนใหญ่จะยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแต่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองที่สำคัญอย่างเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นช่วงเวลา ที่ลูกค้าจับใช้จ่ายมากที่สุดช่วงหนึ่ง ซึ่งกระเช้าของขวัญปีใหม่ ยังคงกลุ่มสินค้าอันดับต้น ๆ ที่คนไทยนิยมซื้อกันเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กัน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต เราถือเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดกระเช้าของขวัญปีใหม่ระดับพรีเมี่ยม และได้รับการตอบที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด โดยในปีที่ผ่านมา (2563) มียอดการจำหน่ายกระเช้ากว่า 50,000 กระเช้า ทำรายได้กว่า 150 ล้านบาท โดยเฉพาะกระเช้าที่ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบได้เอง มีการเจริญเติบโตมากกว่า 25% ซึ่งราคาเฉลี่ยในการซื้อกระเช้าของขวัญอยู่ที่ 2,000-3,000 บาท/กระเช้า โดยมีสัดส่วนแบ่งเป็น ลูกค้าองค์กรมากกว่า 1 ใน 4 ของยอดขายทั้งหมด และที่เหลือเป็นลูกค้าทั่วไปสำหรับในปีนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดเตรียมกระเช้าของขวัญระดับพรีเมี่ยมกว่า 40 แบบ ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพจากทั่วโลก มาจัดเป็นกระเช้าโดยแบ่งกลุ่มกระเช้าออกเป็นเซกเมนต์ย่อย เพื่อให้สามารถตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้า อย่างเช่น กระเช้า FRESH PRODUCE ที่คัดสรรผลไม้สดคุณภาพจากแหล่งที่ดีที่สุดทั้งในและต่างประเทศ, กระเช้า KAD THAI คัดสรรสินค้าของดีของอร่อยจากชุมชนของคนไทยทั้ง 5 ภาค และในช่วงนี้ทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพกันมาขึ้น กูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้ออกแบบกระเช้าของขวัญสำหรับคนรักสุขภาพมาให้เลือกด้วยเช่นกัน อาทิ กระเช้า HEALTHY PRODUCT, กระเช้า GOURMET NATURAL, กระเช้า THE ULTIMATE SALF CARE ซึ่งแต่ละกระเช้าถูกจัดขึ้นด้วยความพิถีพิถัน ในคอลเลคชั่นกระเช้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีให้เลือกหลากหลายดีไซน์ มาพร้อมชุดริบบิ้นตกแต่ง “หน้ากากผ้าสุดเก๋” ฝีมือชุมชนหัตถกรรมไทยจากหลายหลายจังหวัดทั่วไทย และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจและความภูมิใจ ของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและสร้างรายได้ในชุมชนนอกจากนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังมีกระเช้าของขวัญและสินค้าของขวัญคอลเลคชั่นปีใหม่าจากหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ ช็อกโกแล็ตระดับพรีเมี่ยม ผลไม้สดจากต่างประเทศที่มาในกล่องของขวัญสุดพิเศษ สินค้ากลุ่ม Health & Wellness ที่จัดเป็นชุดกิฟท์เซ็ทอีกมากมาย รวมถึงเซ็ทเมนูอาหารแสนอร่อยสำหรับฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ทั้งไก่งวงอบ ชุดซีฟู้ดแพลทเทอร์, ชีสแพลทเทอร์ ที่มาในเซทพร้อมทานสุดพิเศษ ให้ลูกค้าได้เลือกสรรครบทุกความต้องการ และมีบริการ Gift & Wrap สำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างสรรค์กระเช้าของขวัญในสไตล์ของตัวเองได้เช่นกัน พร้อมกันนี้ยังมีบริการ Food To Order บริการสั่งอาหารพิเศษล่วงหน้า ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่จะช่วยเนรมิตมื้อพิเศษได้ง่ายยิ่งขึ้นกับหลากหลายเมนูแสนอร่อยจากวัตถุดิบคุณภาพ ที่รังสรรค์โดยเซฟ YOU HUNT WE COOKเพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่ปัจจุบันนิยมการช้อปปิ้งออนไลน์ สามารถเลือกส่งความสุขได้ง่าย ๆ และสะดวกสบาย ด้วยบริการสั่งซื้อกระเช้าของขวัญออนไลน์ ได้หลากหลากช่องทาง ได้แก่ www.gourmetmarketthailand.com บริการจัดส่งทั่วไทย (ยกเว้นกระเช้าที่มีส่วนประกอบของอาหารสด ผลไม้ ส่งเฉพาะ กรุงเทพ ปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงตามที่กำหนด) สามารถวางแผน จัดส่งได้ 6 วันล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อกระเช้าของขวัญ 5,000 บาทขึ้นไป พร้อมมีบริการ Personalized Message สั่งพิมพ์ข้อความติดบนการ์ดได้อีกด้วย หรือโทรสั่งได้ทุกวันที่ Gourmet Market Call To Oder ตั้งแต่ห้างเปิด – 19.00 น. หรือผ่านแอปพลิแคชั่น Happy Fresh และ Food Panda หรือเลือกช้อปที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชมกระเช้าของขวัญรูปแบบต่าง ๆ ได้ ที่ https://www.themallgroup.com/flipbook/Hampers2022/mobile/index.htmlนายศุภวุฒิ กล่าวปิดท้ายว่า “คาดว่าในปีนี้จะยังได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ด้วยความหลากหลายและเอกลักษณ์ที่โด่ดเด่นของกระเช้าของขวัญ พร้อมกันนี้จับมือกับสถาบันการเงินชั้นนำ มอบโปรโมชั่นพิเศษ รับคืนรวมสูงสุด 40%, ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน โดยในปีนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ตั้งเป้าหมายเติบโตเพิ่มขึ้น 10% จากยอดขายเมื่อปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หากภาครัฐมีการออกมาตรมาช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย ก็จะสามารถช่วยหนุนให้บรรยากาศการจับจ่ายมีความคึกคักเพิ่มขึ้นอีก”ร่วมส่งความสุข และสร้างร้อยยิ้ม ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผ่านกระเช้าของขวัญคอลเลคชั่นสุดพิเศษ พร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ www.gourmetmarketthailand.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565