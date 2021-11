บางจากรับรางวัล SET Awards 2021

บางจากฯ คว้า 2 รางวัลใน SET Awards 2021Sustainability Awards of Honor ต่อเนื่องปีที่ 3 และ Best Innovative Company จากนวัตกรรมพลังงานสีเขียว “Winnonie”นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(BCP) รับ 2 รางวัล ในงาน SET Awards 2021 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารบางจากฯรับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor ปีที่ 3 และรางวัล Best Innovative Company จากการดำเนินโครงการ Winnonie (วินโนหนี้) นวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่เป็นแพลตฟอร์มเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซึ่งมีที่มาจากโครงการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรของบางจากฯ ให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้ บางจากฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)