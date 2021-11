ซีอาร์จี เปิดร้าน เคเอฟซี สาขาที่ 300 คอนเซ็ปต์ใหม่ ชิค แอนด์ ชิล

ปิยะพงศ์ จิตต์จำนงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส QSR & Western Cuisine ผู้บริหารแบรนด์ เคเอฟซี ภายใต้การบริหารโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ - Head of Food and Fashion Partner Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมงานเปิดร้าน เคเอฟซี สาขาที่ 300 ในคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุด ชิค แอนด์ ชิล (Chick n Chill) โดยเป็นสาขาแรกที่ทำการตกแต่งร้านด้วยการผสมผสานดีไซน์ร้านให้เข้ากับความเป็นท้องถิ่นให้มากที่สุด แห่งแรกที่ เซ็นทรัล ศรีราชา ด้วยการประยุกต์ Local Art and Crafts ดึงเอากลิ่นอายทะเล และเลือกใช้คลื่นทะเลที่ให้ความเป็นศรีราชา ผสมผสานเข้ากับความเป็นเอกลักษณ์ของ เคเอฟซี ได้อย่างลงตัว และยังคงความทันสมัย เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตัวแบรนด์ เคเอฟซี กับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ และให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ที่ตั้งใจจะให้เป็น destination ของการพักผ่อนหย่อนใจของชาวศรีราชา