TCCTA มอบรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2021 ให้กับสุดยอดคอนแทคเซ็นเตอร์ไทย

เผยว่า “การจัดงานมอบรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2021 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรูปแบบของ Virtual Event โดยมีการทำเวทีแบบสามมิติและมีเอฟเฟ็กต์ต่างๆ มากมาย ทำให้มีสีสันมากขึ้นกว่าการจัดงานแบบปกติ ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานคือการสนับสนุนและยกย่องบุคลากรในอาชีพการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากร ยกระดับการบริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ พร้อมรับประกันคุณภาพการบริการผ่านระบบโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ Contact Center”“อย่างไรก็ตามอาชีพคอนแทคเซ็นเตอร์มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจบริการของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรผู้ให้บริการกับกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ โดยมีบทบาททั้งการนำเสนอสินค้าหรือบริการ และทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ส่งต่อกลับไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออาชีพคอนแทคเซ็นเตอร์เป็นอย่างมาก บริษัทหลายแห่งต้องมีการปรับแผนการทำงานอย่างกะทันหัน ไม่ว่าจะเป็นการให้พนักงานทำงานที่บ้าน สลับกันเข้าออฟฟิศ หรือเว้นระยะห่างบริเวณพื้นที่ทำงาน ส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางสมาคมฯ จึงขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปเพื่อเพิ่มศักยภาพคอนแทคเซ็นเตอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล” นายกสมาคมกล่าวเสริมในปีนี้ รางวัล TCCTA Contact Center Awards ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์กร (Corporate) และประเภทบุคคล (Individual)- Roojai Co., Ltd. (< 100)- DHL Express International (Thailand) Ltd. (> 100)- Prudential Life Assurance (Thailand) PCL (< 100)- TDCX Thailand (> 100)- Brother Commercial (Thailand) Ltd. (< 100)- Grabtaxi (Thailand) Co., Ltd. (> 100)- Roojai Co., Ltd. (< 100)- Grabtaxi (Thailand) Co., Ltd. (> 100)- Roojai Co., Ltd. (< 100)- DHL Express International (Thailand) Ltd. (> 100)- Roojai Co., Ltd. (< 100)- DHL Express International (Thailand) Ltd. (> 100)- Roojai Co., Ltd. (< 100)- TDCX Thailand (> 100)- Roojai Co., Ltd. (< 100)- DHL Express International (Thailand) Ltd (> 100)- Brother Commercial (Thailand) Ltd. (< 100)- TDCX Thailand (> 100)- Tel2Tell Co., Ltd. (< 100)- คุณธวัชชัย วุฒิเมืองขวัญ ตำแหน่ง Tele-Service จาก Grabtaxi (Thailand)- คุณอารีรัตน์ ดาวเรือง ตำแหน่ง Telesales จาก Roojai- คุณรัฐธิดา ศิริจรรยารักษ์ ตำแหน่ง Tele-Service จาก Grabtaxi (Thailand)- คุณศักย์ภกฤษฎิ์ วิมะลิน ตำแหน่ง Quality Assurance Support จาก TDCX Thailand- คุณเพ็ญนภา บุญทาวงศ์ ตำแหน่ง Social Media Customer Care จาก Siam Kubota Leas-ing- คุณภริมา จุธากรณ์ ตำแหน่ง Tele-Service จาก Grabtaxi (Thailand)งานประกาศรางวัลจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายในงานมีแขกรับเชิญพิเศษจาก Amazon Connect มาร่วมพูดคุยในประเด็นเทคโนโลยีที่ใช้เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตัดสินเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยรางวัลนี้จะเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ไทย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคตผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับชมไลฟ์งานประกาศรางวัลย้อนหลังได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Thai Contact Center Trade Association-TCCTA หรือ www.tccta.or.th