The 1 เปิดตัว Line Official Account

ผู้จัดการรายวัน 360 - The 1 ตอกย้ำกลยุทธ์ Omnichannel เปิดตัว Line Official Account “The 1” เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งกว่าให้สมาชิกเช็ก-ใช้-แลกสิทธิ์ได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียวจากไลน์ถึงแอปฯ The 1 ชู 5 บริการหลักผ่านไลน์ที่สมาชิก The 1 สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อเชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิก The 1นางสาวนลัทพร พลชัย Head of Channel Management - The 1 กล่าวว่า ด้วยจำนวนสมาชิก The 1 กว่า 18 ล้านคนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี The 1 ได้เปิดตัว Line Official Account ‘The 1’ โดยมุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และใช้บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายแบบ Omnichannel หลังจากเพิ่มเพื่อน สมาชิก The 1 สามารถเชื่อมต่อบัญชี The 1 ที่มีอยู่แล้วได้ทันทีในช่องทาง Line Official Account นี้ เราได้นำเสนอบริการที่จำเป็นที่สมาชิก The 1 ใช้เป็นประจำให้ลูกค้าสามารถใช้ได้สะดวกในชีวิตประจำวัน หากต้องการใช้บริการเต็มรูปแบบประสบการณ์ก็สามารถคลิกเดียวจากเมนูในไลน์ถึงแอปฯ The 1 ได้อย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อจุดประสงค์หลักคือมุ่งเน้นการขยายบริการให้สมาชิก The 1 ได้โดยครอบคลุมและสะดวกสบายยิ่งขึ้น The 1 จึงเปิดตัว Line Official Account “The 1” ในเดือนตุลาคม 64 ด้วยเป้าหมายผู้ติดตาม 1 ล้านคนภายใน 3 เดือน โดยนำเสนอ 5 บริการหลักให้แก่สมาชิก The 1 ดังนี้ 1. เช็กคะแนน : แสดงคะแนนปัจจุบันและเตือนวันหมดอายุ, 2. ดูประวัติคะแนนเข้า-ออก : แจ้งรายการคะแนนเข้า-ออก 5 รายการล่าสุด, 3. เช็กและค้นหารีวอร์ด : ดู ‘รีวอร์ดของฉัน’ เรียงตามวันหมดอายุ และค้นหารีวอร์ดได้ตามคีย์เวิร์ดที่ต้องการ, 4. อัปเดตโปรไฟล์ : เปลี่ยนแปลงชื่อ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ได้ทันที และ 5. สมัครสมาชิก : สำหรับสมาชิกใหม่ สามารถสมัครผ่านไลน์และเชื่อมต่อกับแอปฯ The 1 ได้โดยสะดวกนายมวลอนนต์ พูนศรีพัฒนา Head of Branding & Communication - The 1 กล่าวว่า Line Official Account ‘The 1’ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงสร้างความใกล้ชิดระหว่าง The 1 กับสมาชิก โดยเฉพาะในยุค New Normal ที่ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคพึ่งพาช่องทางออนไลน์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยนอกจากบริการพื้นฐาน ยังมีการนำเสนอข่าวและคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์จาก The 1 Today และส่งตรงรีวอร์ดสำหรับสมาชิกในแต่ละวันในช่วงเปิดตัว Line Official Account ‘The 1’ นี้ เรายังมอบสติกเกอร์ไลน์ที่ The 1 ร่วมรังสรรค์กับครีเอเตอร์ชื่อดังของไทยอย่าง Minimal G ที่ใช้ง่ายในชีวิตประจำวันและสอดแทรกไปด้วยความสนุกสนานแบบ The 1 พร้อมด้วยอี-คูปองส่วนลด 120 บาทจาก Central App ด้วย พิเศษ ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ชุดพิเศษ The 1 x minimal G & Leys (Happy Line One) ได้ผ่านลิงก์นี้ https://line.me/S/sticker/24618 และรับอี-คูปองส่วนลด 120 บาทจาก Central App เฉพาะวันนี้-24 พ.ย. 64 เท่านั้น