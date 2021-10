“LEO STAGE” ช่วยคนเพลงเหยื่อโควิด

ผู้จัดการรายวัน360- ลีโอ เปิดตัวแคมเปญใหม่ “LEO STAGE” โปรเจ็กต์ที่ 2 ต่อเนื่อง จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ดึงศิลปินดังโปรโมทให้ร้านค้า ร้านอาหาร ผ่านการรีวิวสินค้า แนะนำเมนู และเปิดพื้นที่โชว์ผลงานเพลงให้แก่นักดนตรีอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊คและยูทูป LEO Thailand สร้างสีสัน เสิร์ฟความมันส์ สานต่อภารกิจจากแคมเปญ "เราไม่ทิ้งกันมันส์กว่า" ในโปรเจ็กต์แรกที่ลีโอได้ร่วมยืนเคียงข้างผู้ประกอบการร้านอาหาร ช่วยเหลือศิลปินและนักดนตรีอาชีพ มากกว่า 5,000 ชีวิต ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 63 เป็นต้นมานายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer – Brand หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มการตลาดแบรนด์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2563 กลุ่มศิลปิน นักดนตรี ผู้ประกอบการร้าน SME รวมถึงร้านอาหารขนาดเล็ก ได้รับผลกระทบ สูญเสียรายได้ เพื่อช่วยให้ทุกคนก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน ลีโอ จึงเปิดตัวแคมเปญ “LEO STAGE” เป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา เพื่อยืนเคียงข้างผู้ประกอบการ ตลอดจนศิลปิน นักดนตรี ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ “คุณภูริต ภิรมย์ภักดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ไว้ เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ สามารถกลับมาประกอบอาชีพและสร้างรายได้โดยเร็วที่สุดสำหรับแคมเปญ “LEO STAGE” นำเสนอกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และ YouTube ของ LEO Thailand 6 วันต่อสัปดาห์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญ 3 ส่วน คือ Food Stage ดำเนินรายการโดยคู่หูสุดกวน เป๊กซ์ Zeal และ ตั๊ม The Star ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. ร่วมพูดคุยกับเจ้าของร้านอาหาร ในแต่ละย่าน อาทิ ย่านตลาดพลู ย่านราชวัตร ย่านยศเส ฯลฯ แนะนำเมนูเด็ด เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทร้านฯส่วนที่สอง Box Stage ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ดึงศิลปินนักร้องชื่อดัง อาทิ เอิ๊ต ภัทรวี, Season Five, สงกรานต์, Three Man Down เป็นต้น ยกขบวนมาสร้างสีสันร้องเพลงในสไตล์ของตนเอง พร้อมแกะกล่องรีวิวสินค้าที่มาจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)และส่วนที่ 3 เปิดพื้นที่ให้กับนักดนตรีอาชีพกลางคืน ในช่วง Night Live Stage ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับนักดนตรีกลางคืนสำหรับ “LEO STAGE” เป็นอีกแคมเปญที่ลีโอจัดขึ้นต่อเนื่องจากแคมเปญ "เราไม่ทิ้งกันมันส์กว่า" เมื่อปี 2563 โดยช่วยเหลือกลุ่มคนจากหลากหลายอาชีพ เปิดพื้นที่ให้ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มีโอกาสได้โปรโมทร้านให้ผู้บริโภครับรู้ เพื่อสนับสนุนซื้อสินค้าและบริการในย่านเศรษฐกิจ ชุมชนต่างๆ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน นักดนตรีได้แสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านออนไลน์ เพื่อให้ศิลปิน นักดนตรี ยังได้ทำกิจกรรม ประกอบอาชีพหลักของตนเอง ให้มีรายได้กลับไปดูแลตนเองและจุนเจือครอบครัว พร้อมเป็น Entertainment hub ที่สร้างความสนุกเคียงข้างในทุกช่วงเวลาและทุกสถานการณ์ให้กับคนไทย