“ซีเล็ค”ผนึก”อมาโด้”บุกทีวีช้อปปิ้ง

ผู้จัดการรายวัน360 - ซีเล็คทูน่า และซีเล็คปลากระป๋อง ผนึกกำลังกับ อมาโด้ ทำการจัดจำหน่ายสินค้าทูน่า ซาร์ดีน และแมคเคอเรล ผ่านช่องทางขายทีวีโฮมช้อปปิ้ง โดยอมาโด้เผย ประเดิมผลิตภัณฑ์ใหม่ “ซีเล็คทูน่า สูตรอาฟเตอร์ยำ” ซีเล็ค โกลด์ ปลาแมคเคอเรล เกรดพรีเมี่ยม น้ำพริกทูน่าสูตรใหม่ น้ำพริกนรก และทูน่ากระป๋องสำเร็จรูปหลากหลายสูตร บุกตลาดทีวีโฮมช้อปปิ้ง Amado Shopping ชี้เป็นช่องทางใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควงกว้างนายศรัณย์ รัตนรุ่งเรืองชัย ผู้จัดการทั่วไปบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU กล่าวว่า “ซีเล็คทูน่า เราเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 60% จากสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับส่งออก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี้ ทางซีเล็คยังได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ Sealect X After Yum การร่วมมือกับร้านยำอินเทรนด์ชื่อดังอย่าง ร้านอาฟเตอร์ยำ ผลิตทูน่าในน้ำยำ สูตร DIY ปรุงแต่งรสชาติในแบบของคุณ การจับมือกับ ตัวการ์ตูนยอดนิยมขวัญใจคนไทยในทุกเจเนอร์เรชั่นอย่าง โดราเอม่อน ออกผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋อง ลิมิเตท อิดิชั่นร่วมฉลอง 50ปี โดราเอม่อน และภาพยนตร์ Stand By me 2 และล่าสุดได้เปิดตัวสินค้า น้ำพริกทูน่า สูตรน้ำพริกนรกสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปลาซาร์ดีนและแมคเคอแรล เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รายแรกของไทย ปลากระป๋อง ซีเล็ค โกลด์ เป็นปลากระป๋องรูปทรงแบน ที่เปิดทานสะดวกยิ่งขึ้น คัดสรรเนื้อปลาแมคเคอแรล ฟิลเลต์ พรีเมี่ยม โดยมี 2 สูตร คือสูตรมะเขือเทศ และซอสพริก การร่วมมือกับอมาโด้ ช้อปปิ้ง จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้เป็นอย่างดีนายธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ อมาโด้ (Amado) เผยว่า ผ่านมา 10 เดือนที่ Amado Shopping ช่องทางขายทีวีโฮมช้อปปิ้งรูปแบบใหม่นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ในขณะนี้รูปแบบการโฆษณาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลจากบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่าภาพรวมการใช้เม็ดเงินโฆษณา 8 เดือนของปี 2564 สื่อทีวียังคงครองมาร์เก็ตแชร์สูงสุดที่ 61% เพราะผู้บริโภคอยู่บ้านเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการล็อคดาวน์และ Work from Home เราจึงได้รับการตอบรับจากพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่สนใจนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายบน Amado Shopping อย่างต่อเนื่อง หลังจาก Transformation ของงบประมาณทางการตลาด (Marketing Budget) ในการซื้อสปอตโฆษณาเปลี่ยนเป็นการซื้อโฆษณาแบบรายการขาย (Tie-in) สินค้าก่อให้เกิดเป็นยอด Commerce สามารถวัด ROI ได้ทันที ทำให้กลุ่มสินค้าธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ FMCG หันมาให้ความสนใจกับการลงเม็ดเงินในวิธีการโฆษณาแบบรายการขาย Tie-in เยอะขึ้นปัจจุบันอมาโด้มีผลิตภัณฑ์กลุ่ม FMCG ประเภทอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ชั้นนำของไทย ได้แก่ น้ำดื่มสิงห์ เพอร์ร่า วิตามิน วอเตอร์ และแลคตาซอย ล่าสุด บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ประเดิมนำผลิตภัณฑ์ใหม่ “ซีเล็คทูน่า สูตรอาฟเตอร์ยำ” เอาใจสายชอบทำอาหารเอง มาวางจำหน่ายบน Amado Shopping ผ่านรายการคู่กัดสะบัดข่าว ช่องไทยรัฐทีวี รายการแรกยอดขายกว่า 1,000 เซท ในเวลา 7 นาทีอีกด้วย“การนำเสนอสินค้าผ่านรายการขายช่องทางโทรทัศน์ทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอสินค้าในรูปแบบ Tie-in คือคำตอบที่เข้าถึงลูกค้าได้ดีที่สุด ซึ่งจุดเด่นของ Amado Shopping สามารถรวบรวมรายการเรตติ้งคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ชั้นนำมาสร้างช่องทางขายทรงประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญบริการรับออร์เดอร์ให้ลูกค้าด้วยเทเลเซลล์ของเราเอง นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังนำสินค้าในไลน์อื่น ได้แก่ ซีเล็คน้ำพริกทูน่า สูตรน้ำพริกนรก ซีเล็ค โกลด์ เนื้อปลาปลาแมคเคอแรล ฟิลเลต์ พรีเมี่ยม ในซอสมะเขือเทศ และซีเล็คทูน่าฟิตต์ สเต็ก ในน้ำแร่ ลง Amado Shopping เพิ่มเติมอีกด้วย” นายธนาตรัยฉัตร กล่าว