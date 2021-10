เบอร์ดี้ คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand ประจำปี 2020-2021 พร้อมเดินหน้าส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง “สังคมสุขภาพดี” ให้คนไทย

วันนเรศวร์ สุขีลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เบอร์ดี้ ได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพ และรสชาติ รวมถึงให้ความสำคัญในด้านสุขภาพของผู้บริโภคควบคู่กันไป เราจึงทุ่มเทเพื่อส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์โดยชูแนวคิด “เพื่อสุขภาพ” ผ่านการปรับปรุงสูตรหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แนวคิด ลดปริมาณน้ำตาล หรือ ไม่มีน้ำตาล เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เบอร์ดี้ แบล็ค สูตรน้ำตาลน้อย เบอร์ดี้ โรบัสต้า สูตรน้ำตาลน้อย และ เบอร์ดี้ ลาเต้ สูตรน้ำตาลน้อย โดยลดปริมาณน้ำตาลลงจากสูตรปัจจุบันถึง 50% เบอร์ดี้ เอสเปรสโซ สูตรน้ำตาลน้อย ซึ่งลดปริมาณน้ำตาลลงถึง 30% แต่ยังคงคุณภาพรสกาแฟเข้มตามแบบฉบับของเบอร์ดี้ รวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง เบอร์ดี้ แบล็ค ซีโร่ สูตรน้ำตาล 0% อีกด้วย ซึ่งทุกสูตรของเบอร์ดี้ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคอีกด้วย และการได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand นี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่มอบให้กับเราในฐานะการเป็นแบรนด์กาแฟคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค รวมถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เคยเปลี่ยนของเราในการส่งเสริม ‘สังคมสุขภาพดี’ อันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ‘การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม’ ของอายิโนะโมะโต๊ะ (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ที่แบรนด์ยึดมั่นมาโดยตลอดด้วยเช่นกัน”ทั้งนี้ “เบอร์ดี้” เป็นผู้บุกเบิกการทำตลาดกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มรายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2536 โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทย จนครองความเป็นแบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาตลอด 28 ปี โดยยังคงมุ่งมั่นเคียงข้างคนไทยและเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกัน สอดคล้องกับแนวคิดของเบอร์ดี้ที่ว่า Birdy® always supports Thais”