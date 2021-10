แม็คโคร คว้ารางวัล แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี

ตอกย้ำความสำเร็จในช่องทางดิจิทัล แม็คโคร คว้ารางวัล แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปีสาขา Best Retail Store & Shopping Mall Influencer Campaignจากงาน Thailand Influencer Awards 2021บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี สาขา Best Retail Store & Shopping Mall Influencer Campaign จากงาน Thailand Influencer Awards 2021 หลังทำผลงานโดดเด่นร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมในช่องทางดิจิทัล ตอกย้ำความสำเร็จในพื้นที่คนรุ่นใหม่นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความสำเร็จในการใช้อินฟลูเอนเซอร์เพื่อการสร้างการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมบนโลกออนไลน์ของผลิตภัณฑ์แม็คโคร นั่นคือ แบรนด์ aro และ Pro Butcher ได้ทำให้เกิดความใกล้ชิดและเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น จนได้รับรางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Retail Store & Shopping Mall Brand Awards จากงาน Thailand Influencer Awards 2021 ที่บริษัท เทลล์สกอร์จัดขึ้นในช่วง ที่ผ่านมา“นอกจาก รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Retail Store & Shopping Mall จาก เทลล์สกอร์ จะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ทำให้เห็นพลังจากช่องทางดิจิทัล ให้แบรนด์ของแม็คโครมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว ยังช่วยตอกย้ำให้เห็นพลังของการทำงานเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีจำนวนมาก ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้า และยังส่งต่อไปยังผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นลูกค้าสำคัญของเราได้รับรู้คุณค่าดีๆ ของผลิตภัณฑ์จากเอสเอ็มอีเหล่านี้ร่วมกัน”ทั้งนี้ แม็คโคร ได้รับรางวัลในหมวด Brand Awards ที่บริษัท เทลสกอร์ จำกัด (Tellscore) ผู้จัดงาน Thailand Influencer Awards 2021 ตั้งขั้นเพื่อมอบให้กับแบรนด์ที่ทำผลงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยม ด้วยการสร้างสรรค์แคมเปญบนโลกออนไลน์ เพื่อนำเสนอคอนเทนต์ดีๆ และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น การเลือกซื้อสินค้า การประกอบอาหาร การตกแต่งจานอาหาร นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้ของแบรนด์