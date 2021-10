เมเจอร์จับมือ ดั๊บเบิ้ลเอ เปิดแคมเปญ “Major We Care ให้เมเจอร์ ดูแลคุณ”

​นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ ชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ลเอ ต้อนรับการกลับมาให้บริการของโรงภาพยนตร์ ร่วมมอบความห่วงใยและใส่ใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยโปรโมชั่น “Major We Care ให้เมเจอร์ ดูแลคุณ” สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 7-31 ตุลาคม 2564 ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รับฟรี...ผลิตภัณฑ์ Double A Care สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% กลิ่น Blue Sea ขนาด 60 มล. 1 ขวด มูลค่า 55 บาท หรือ ทิชชู่เปียกทำความสะอาดผิว 1 ซอง มูลค่า 39 บาทนอกจากนี้ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โยนโบว์ลิ่ง หรือ เล่นไอซ์สเก็ต กับโปรโมชั่น “Blu-O & Sub Zero Take Care” ตั้งแต่วันที่ 7-31 ตุลาคม 2564 ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล และซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต ทุกสาขา รับฟรี...ผลิตภัณฑ์ Double A Care สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% กลิ่น Blue Sea ขนาด 60 มล. 1 ขวด มูลค่า 55 บาท และ ทิชชู่เปียกทำความสะอาดผิว 1 ซอง มูลค่า 39 บาท จำนวน 1 เซ็ท / 1 ใบเสร็จ