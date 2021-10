“ศักดิ์สยาม” กล่าวถ้อยแถลงประชุม รมต.ภูมิภาคเอเชีย ยืนยันไทยมุ่งพัฒนาระบบขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ศักดิ์สยาม” กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย (EST) ครั้งที่ 14 ยืนยันประเทศไทยมุ่งพัฒนาระบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกล่าวถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีในการประชุมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย (Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia) ครั้งที่ 14 เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของประเทศไทยในการมุ่งสู่การพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และสนับสนุนการดำเนินการตามร่างปฏิญญาไอจิ ค.ศ. 2030 โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมด้วยรัฐบาลแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และศูนย์พัฒนาระดับภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Centre for Regional Development : UNCRD) ฝ่ายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดการประชุมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย (Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia) ครั้งที่ 14 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อหลัก “ระบบการขนส่งยุคถัดไป สำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน - เพื่อภูมิภาคเอเชียที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ และยืดหยุ่น” (Next Generation Transport Systems for Achieving SDGs and Carbon Nuetrality - for a Safer, Affordable, Accessible and Resilient Asia)โดยมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก EST จำนวน 25 ประเทศร่วมกล่าวถ้อยแถลง ได้แก่ อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมา เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต ไทย และเวียดนามทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับการดำเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาระบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการการตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศ (Nationally Determined Contributions : NDC) ภาคการขนส่ง การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง เช่น แนวคิด MR-MAP การพัฒนาระบบการขนส่งภายในเมือง เช่น ระบบรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเมืองหลักของประเทศไทย รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินการตามร่างปฏิญญาไอจิ ค.ศ. 2030 ว่าด้วยการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (ค.ศ. 2021-2030) (2030 Aichi Declaration on Environmentally Sustainable Transport - Making Transport in Asia Sustainable (2021-2030))ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุม EST ครั้งที่ 14 และเป็นการสานต่อปฏิญญากรุงเทพฯ ค.ศ. 2020 ที่ได้รับการรับรองในการประชุม EST ครั้งที่ 5 เมื่อปี ค.ศ. 2010 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้ในภูมิภาคเอเชีย ให้มีความสอดคล้องกับความตกลงที่เกี่ยวข้อง และเป็นการตระหนักถึงการดำเนินการที่เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย