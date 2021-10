ห้างเซ็นทรัล จัดงาน “Central Anniversary 2021”ฉลองครบรอบ 74 ปี

ห้างเซ็นทรัล จัดงาน “Central Anniversary 2021”อัดโปรฯ คุ้มสุดแห่งปีเอาใจนักช้อป ลดสูงสุด 70%ห้ามพลาด! โปรโมชั่นคุ้มสุดแห่งปี ฉลองครบรอบ 74 ปีห้างเซ็นทรัล ที่งาน “Central Anniversary 2021” (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2021)” ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม พบกับโปรโมชั่นคุ้มที่สุดแห่งปีเพื่อลูกค้าห้างเซ็นทรัล อาทิ ช้อปสินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 30% ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสูงสุด 30% และรับฟรี คูปองแทนเงินสด หรือ E-Coupon และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต Central The 1 รวมสูงสุด 19% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข แลกรับผ้าพันคอผ้าไหมพิมพ์ลายดอกไม้ดีไซน์พิเศษ เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อวัน ลูกค้า The 1 แลกคูปองแทนเงินสด ผ่านแอปพลิเคชั่น The 1 เมื่อใช้ 1,000 คะแนน แลกคูปองแทนเงินสด 150 บาท และสำหรับลูกค้า Mastercard รับฟรี Samsung Galaxy Z Flip 3 ความจุ 256 GB เมื่อมียอดช้อปสะสมตลอดรายการครบ 350,000 บาท (จำนวนจำกัด) ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือช้อปผ่านช่องทาง Central Chat & Shop, Central Personal Shopper On Demand โทร.1425 และ Facebook Live ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Central Department Store สำหรับโปรโมชั่นพิเศษบน Central App รับส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 1,200 บาท และสินค้า Flash Deal เปลี่ยนใหม่ทุกวัน