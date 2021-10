IS AM ARE.NET เปิดโมเดลใหม่ บริการทางรอดเอเยนซียุคโควิด

ผู้จัดการรายวัน 360 - ทางรอดของเอเยนซีโฆษณายุคโควิด กับบิสิเนสโมเดลใหม่ บริการ PLATFORM & ONLINE Marketing PARTNERSHIP IS AM ARE.NET ดิจิทัล เอเยนซี ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจด้วยบิสิเนสโมเดลใหม่ รุกขยายบริการ Platform & Online Marketing Partnership สร้างรายได้ต่อเนื่องในยุคโควิด ส่ง Platform ประกันชีวิต GET-Insure.com และ Platform ช่วยขายลอตเตอรี่ออนไลน์ 6ล้าน.com บุกตลาดต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้รวม 650 ล้านในปี 2565นายจักรพันธ์ พวงแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท IS AM ARE.NET (อดีตผู้บริหาร Sanook.com) กล่าวว่า เป็นที่รู้กันดีว่ามีหลายกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปัญหาโควิด-19 ส่งผลให้การใช้งบโฆษณาจากลูกค้าลดน้อยลงทั้งตลาด มองเห็นว่าบริษัทโฆษณาเองก็ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่ ในระดับปรับ Business Model กันใหม่ ที่ผ่านมาบริษัทโฆษณาส่วนมากเน้นตอบโจทย์การสร้าง Awareness แต่ปัจจุบันคงไม่พอบริษัทโฆษณาต้องร่วมทำงานกับลูกค้าในระดับ REAL PARTNERSHIP เพื่อตอบโจทย์ให้สามารถสร้างยอดขายให้กับธุรกิจได้จริง ซึ่งเป็นการทำงานโมเดลใหม่ที่ทำให้บริษัทขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ที่เคยทำงานบริหาร www.sanook.com บวกกับความถนัดด้านการทำแพลตฟอร์มและ Online Marketing มากกว่า 15 ปี รวมทั้งมองเห็นโอกาสใหม่จากการเติบโตของตลาดการซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์ เราจึงนำเสนอรูปแบบ PLATFORM PARTNERSHIP ออกแบบพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเป็น Partner ให้กับผู้ขายหรือยี่ปั๊วทุกท่านโดยนำความรู้จากการบริหารจัดการเว็บไซต์กว่า 15 ปีมาให้บริการทำ web & app รวมทั้งบริหารช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ใช้งานง่ายขึ้นทั้งฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อ มีระบบช่วยตรวจเลขรางวัลอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนผู้ถูกรางวัลผ่าน SMS ซึ่งผู้ขายหรือยี่ปั๊วทุกท่านสามารถร่วมเป็น “เจ้าของ Platform ได้” ไม่ใช่แค่การเปิดเว็บให้เข้ามาใช้งานเท่านั้น โดยโมเดลธุรกิจนี้จะช่วยให้ผู้ขาย หรือยี่ปั๊ว สามารถระดมทุนเพิ่มได้ เพื่อให้บรรลุสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยกัน ทั้งนี้ ตั้งเป้ารายได้ในปี 2565 ประมาณ 500 ล้านบาทโมเดลธุรกิจแบบใหม่ Platform & Online Marketing Partnership นี้บริษัทได้ทดลองใช้กับโปรเจกต์ GET-Insure.com แพลตฟอร์มเสนอขายประกันรถยนต์และประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ง่ายสำหรับลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาศึกษาแบบประกัน คัดเลือกเฉพาะเงื่อนไขประกันที่ดีที่สุด หรือเหมาะต่อผู้บริโภคมากที่สุดมานำเสนอ รวมทั้งช่วยออกแบบสื่อ ร่วมรับยอดขาย และยิงสื่อในรูปแบบ Lead & Conversion โดยมี Conversion Rate สูงถึง 40% (ค่าเฉลี่ย Market Conversion อยู่ที่ประมาณ 3%) ซึ่งช่วยทั้งคุณภาพการเลือกกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพของข้อมูลลูกค้า และช่วยลด Operation Time ให้กับทีม Telesales ในการติดต่อลูกค้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Pain Point ของบริษัทผู้ให้บริการประกันฯ มาตลอด“ในปีที่ผ่านมาสามารถทำยอดขายสวนกระแส COVID-19 ได้กว่า 56 ล้านบาทในเวลาเพียง 4 เดือน ยิ่งไปกว่านั้น อีสแอมอาร์.เน็ต ยังมีแผนที่จะรุกโมเดลธุรกิจแบบใหม่ Platform & Online Marketing Partnership โดยจะเปิดโปรเจกต์ Platform Partnership ที่ใหญ่ระดับเอเชียในปลายปีนี้อีกด้วย ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจอย่างแน่นอน” นายจักรพันธ์กล่าว