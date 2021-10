ฟอร์ดประเทศไทย ชวนเด็กอาชีวะ-นักศึกษาส่งผลงานชิงทุน 840,000 บาท

ฟอร์ดประเทศไทย ชวนเด็กอาชีวะ-นักศึกษาส่งผลงานชิงทุน 840,000 บาทฟอร์ดประเทศไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) เปิดเวทีการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ “FORD” INNOVATER SCHOLARSHIP 2021 ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ (Plus For a Better World Challenge)ฟอร์ดประเทศไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญชวนนักเรียนอาชีวะ และ นิสิตนักศึกษา ส่งไอเดียสร้างสรรค์ และ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีแนวคิดสร้างพลังบวก+ เพื่อโลกที่น่าอยู่ เข้ามาประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 840,000 บาท เตรียมไอเดียให้พร้อม โอกาสเปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมของคุณ มาถึงแล้วเปิดรับสมัคร ถึง 31 ตุลาคม 2564หัวข้อนวัตกรรมพลังบวก- นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ- นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย และ ภัยพิบัติ- นวัตกรรมเพื่ออาชีพ และ ธุรกิจ START UPดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: http://tvburabha.com/news/view/473