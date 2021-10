เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญ “Enjoy Life Enjoy Sale” วันนี้ – 28 ตุลาคมนี้

แคมเปญ “Enjoy Life Enjoy Sale” #เอ็นจอยได้ทุกวัน เอ็นจอยเอฟวรี่ติง พบโปรโมชั่นสุดพิเศษ สินค้าภายในห้างฯ ลดสูงสุด 70%, สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลดสูงสุด 30% จากแผนกชั้นนำ อาทิ LADIES’ BOUTIQUE, SHOES & BAGS SALON, ACCESSORIES BAZAAR, MEN INTREND, MEN SHOES & BAGS, KIDS’PLANET, SPORTS MALL, THE LIVING, BETREND ฯลฯ เมื่อช้อปสินค้าภายในห้างฯ รวมช่องทาง Call To Order ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด รับ M Cash Coupon จากบัตร M CARD และ รับเครดิตเงินคืน จากบัตรเครดิต SCB M VISA รวมสูงสุด 8,500 บาท(บัตร M CARD ยกเว้นเพาเวอร์มอลล์, กูร์เมต์มาร์เก็ต , โฮม เฟรช มาร์ท และสินค้าไม่ร่วมรายการ / บัตรเครดิต SCB M VISA ยกเว้น กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท) และรับคืนรวมสูงสุด 30% จากบัตร M Card และ บัตรเครดิต ที่เข้าร่วมรายการ นอกจากนี้ เมื่อช้อปสินค้า ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ M Cash Coupon 100 บาท และรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA, สะสมบิลจากร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการใน กูร์เมต์ อีทส์ ครบ 500 บาทขึ้นไป/วัน รับ M Cash Coupon 100 บาทพิเศษ! สำหรับนักช้อปออนไลน์ เมื่อช้อปสินค้าแบรนด์ดังทุกชั้น ทุกแผนก ผ่าน MONLINE.COM และ M CHAT & SHOP รับโค้ดลดเพิ่มรวมสูงสุด 5,000 บาท และสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ดีลสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ ลดสูงสุดกว่า 80% โดยสินค้าสามารถผ่อนชำระสูงสุดนาน 10 เดือน และบริการจัดส่งสินค้าฟรี ไม่มีขั้นต่ำ เมื่อช้อปผ่าน MONLINE.COM เท่านั้นสนุกทุกการช้อป อยู่ไหนก็ช้อปได้ จะช้อปที่ห้างฯ หรือช้อปออนไลน์ ก็สะดวกทั้ง 4 ช่องทางให้เลือกช้อป· M ONLINE.COM คลิกเดียวถึงห้าง ครบจบได้ตามที่ต้องการ· GourmetMarketThailand.com คลิกเดียวจบ การันตีความสดถึงมือ อยู่ที่ไหนก็ช้อป กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท ได้ทุกที่ ทุกเวลา· M CHAT & SHOP แชทมา ช้อปให้ จัดส่งถึงที่ เพียง ADD LINE @MOnlineTH เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 19.00 น. จัดส่งถึงบ้านฟรี เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป· CALL TO ORDER บริการสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ เพียงโทรมา ช้อปได้ทั้งห้างฯ ทุกชั้น ทุกแผนก รวม กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 19.00 น.· LIVE ใช้บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว ช้อปได้แบบ REAL-TIME เพียงโทรผ่านบริการ CALL TO ORDER สาขาที่ต้องการช้อป เลือกบริการ LIVE PERSONAL SHOPPER เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 19.00 น.