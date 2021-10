โออาร์ตั้ง ORZON VENTURES ลงทุนสตาร์ทอัพ

โออาร์ร่วมพันธมิตรจัดตั้ง “ORZON VENTURES” ซึ่งเป็น Venture Capital เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั้งในไทยและประเทศในแถบเอเชีย รุกธุรกิจ New S-Curveนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 64 มีมติอนุมัติให้บริษัท PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (SGHoldCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น 100% จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ร่วมกับกลุ่มบริษัท 500 Startups โดยจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Limited Partnership ภายใต้ชื่อ ORZON VENTURES, L.P. (ORZON VENTURES) มูลค่าการลงทุนเริ่มแรก 25 ล้านเหรียญสหรัฐ และสามารถเพิ่มเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐได้ในภายหลัง ซึ่ง SGHoldCO จะมีสัดส่วนการลงทุน 99% และ 1% จะถือโดยบริษัทและบุคคลกลุ่มบุคคลของบริษัท 500 StartupsORZON VENTURES จะมีวัตถุประสงค์เป็น Venture Capital เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ New S-Curve ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจของ ORทั้งนี้ SGHoldCo และ 500 Startups ได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องร่วมกันแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564