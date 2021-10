“อ้วยอันโอสถ” คว้า 8 สมัย “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564”

ขึ้นแท่นผู้นำ “อ้วยอันโอสถ” คว้ารางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564” ต่อเนื่อง 8 สมัย ตอกย้ำสถานประกอบการด้านผลิตยาสมุนไพร มีคุณธรรม จริยธรรม ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคการันตีด้วยคุณภาพ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 ในประเภทสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ยาวนานถึง 8 สมัย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับในปี 2564 นี้ พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากมีการจัดมอบรางวัลขึ้นในรูปแบบปกติใหม่ ( New Normal) เพื่อลดการสัมผัสป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง งานนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี นายชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งถือเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับรางวัลนี้มากที่สุดในปัจจุบันนายชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด เปิดเผยถึงการได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 ในครั้งนี้ว่า “ในปี 2564 อ้วยอันโอสถได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 8 ยาวนานถึง 8 สมัย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554, 2555, 2556, 2559, 2561, 2562, 2563 และได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด 3 ปีติดต่อกัน (รางวัลพิเศษ) ปีล่าสุด 2564 เมื่อเร็วๆ นี้ ถือว่าอ้วยอันโอสถเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับรางวัลนี้มากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการไม่หยุดพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ในมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้เป็นอย่างดีส่วนภาพรวมตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งในตลาดเมืองไทยซึ่งถือว่าเราก้าวขึ้นเป็นผู้นำ การันตีด้วยรางวัลที่ได้รับ รวมถึงในตลาดต่างประเทศ อ้วยอันโอสถเป็นสถานประกอบการด้านผลิตยาสมุนไพรไทยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนที่ตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรของบริษัท มากยิ่งขึ้น ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม”นายชนรรค์กล่าวเพิ่มเติมว่า “อ้วยอันโอสถ เรามีความตั้งมั่นที่อยากเป็นแบรนด์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้น เราใส่ใจความรู้สึกของผู้บริโภคมากกว่าจะทำเพื่อให้แบรนด์มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว ด้วยแนวคิดที่จะทำให้สมุนไพรเป็นได้มากกว่าสมุนไพร โดยมีการปรับบริการทั้งในรูปแบบออนไลน์อย่างครบวงจร และการคิดค้นพัฒนาสูตรยาสมุนไพรใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการรักษาจุดแข็งในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้วยรางวัลที่การันตีด้านคุณภาพมายาวนาน 8 สมัย”“ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 73 ปี อ้วยอันโอสถมุ่งมั่นที่จะผลิตยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย เราให้ความสำคัญต่อทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการเกษตรที่มีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานผ่านระบบ GMP PIC/S ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพที่มีการตรวจวิเคราะห์ยาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น High Performance Liquid Chromatography (HPLC) การตรวจสอบสาร Andrographolide ในฟ้าทะลายโจร และ curcumin รวมในขมิ้นชัน sennoside B ในมะขามแขก เป็นต้น ตลอดจนการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในแต่ละสาขาการผลิตที่มีความชำนาญงานเฉพาะด้าน โดยยึดหลักการในการผลิตที่รักษาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S ที่เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากนักวิชาการด้านอาหารและยาทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของหมวดสมุนไพรรายที่สองแห่งประเทศไทย” นายชนรรค์กล่าวปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้แบรนด์อ้วยอันโอสถ ประกอบด้วย มังกรทอง, Herbal One, มิสเตอร์เฮิร์บ, อ้วยอัน, เหรียญแดง, ไก่ดำ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ouayun.com/home หรือทาง LINE Official : @OUAYUN_OSOTH