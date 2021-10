เผยโฉม 5 ผู้บริหารหนุ่มแห่ง MONLINE.COM กับแผนงาน NEXT NORMAL พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่เสริมทัพให้เป็นเวทีปล่อยของกันเต็มที่

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ DIGITAL RETAIL (ENVISTION THE FUTURE OF RETAIL) เปิดตัว MONLINE.COM อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา แค่เพียง 6 เดือนสามารถสร้างยอดขายกว่า 400 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายปี 2565 กว่า 1,000 ล้านบาท โดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือ การสร้างทีม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในองค์กรMONLINE.COM เดินหน้าฟอร์มทีมใหม่รับแผนงาน NEXT NORMAL มุ่งเน้น UP-SKILL และ RE-SKILL เพื่อรองรับ DIGITAL COMMERCE พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่เสริมทัพให้เป็นเวทีปล่อยของสำหรับคน DIGITAL เพื่อพัฒนา DIGITAL FUTURE OF RETAIL และก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันคุณพันนิกข์ โชตินุชิต ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ดูแลรับผิดชอบ CRM / DATA MANAGEMENT รวมทั้ง ONLINE PLATFORM เปิดเผยว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในยุค NEXT NORMAL ลูกค้ามีความต้องการซื้อสินค้าจากหลายช่องทาง ทำให้ยอดขายในช่องทางออนไลน์ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในช่วงโควิด เติบโตสูงขึ้น 300% หรือคิดเป็นสัดส่วน 6-8% เมื่อเทียบกับ OFFLINE โดยหลังจาก MONLINE.COM เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 สร้างยอดขายไปแล้วกว่า 400 ล้านบาท และตั้งเป้ายอดขาย 1,000 ล้านบาท ในปี 2565 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะผู้นำรีเทลของประเทศไทยไม่หยุดที่จะพัฒนาให้ทันโลกแห่งยุคดิจิทัล ปรับแผนยุทธศาสตร์ DIGITAL COMMERCE RETAIL ด้วยการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล 5.0 ดึง AI - ANALYTICS มาใช้ในโลกรีเทล เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดแบบ OMNICHANNEL RETAIL อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านโมเดลธุรกิจ O2O ที่ผสานจุดเด่นของ OFFLINE PHYSICAL RETAIL เข้ากับ ONLINE PLATFORM เพื่อสร้างประสบการณ์ชอปปิ้งแบบไร้รอยต่อ (SEAMLESS SHOPPING EXPERIENCE) ผ่าน 2 ช่องทาง คือ WWW.MONLINE.COM และ WWW.GOURMETMARKETTHAILAND.COMนอกจากการพัฒนา PLATFORM ที่แข็งแกร่งด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายแล้ว อีกสิ่งสำคัญคือต้องมีทีมงานที่แข็งแรงเพื่อขับเคลื่อน MONLINE สู่ความสำเร็จ ดังนั้น การสร้างทีมจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ MONLINE.COM เราจึงเดินหน้าฟอร์มทีมใหม่รับแผนงาน NEXT NORMAL โดยมุ่งเน้น UP-SKILL และ RE-SKILL เสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรที่มีอยู่เพื่อรองรับ DIGITAL COMMERCE พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่เสริมทัพให้เป็นเวทีปล่อยของสำหรับคน DIGITAL เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในตลาด DIGITAL RETAILปัจจุบันทีม MONLINE.COM ได้เสริมทัพทีมงานคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20 ต้นๆ จนถึงไม่เกิน 35 ปี ที่มีประสบการณ์การทำงานด้าน DIGITAL, E-COMMERCE, DIGITAL BUSINESS COMMUNICATION, DIGITAL ANALYTICS จากบริษัทชั้นนำด้านออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำงานร่วมกับทีมงานปัจจุบันที่มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ด้าน DIGITAL MARKETING เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าคุณพันนิกข์กล่าวปิดท้ายว่า “นี่เป็นเพียงบางส่วนของทีมงาน MONLINE.COM เรายังต้องการทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานมาเสริมทัพ เพื่อก้าวสู่ DIGITAL COMMERCE ไปพร้อมกับเรา หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการปล่อยของอย่างเต็มที่ สามารถติดต่อมาได้ที่ Monline_JoinUs@themall.co.th