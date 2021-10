ฮือฮา! ‘โออาร์’ สตาร์ทธุรกิจใหม่ เพิ่มพลังหนุน Start-Up ไทยให้เติบโตก้าวไกล

ต้องบอกว่า ณ เวลานี้ สปอตไลท์ในแวดวงนักลงทุน ต่างจับจ้องส่องไปที่ธุรกิจใหม่ล่าสุดของหรือในชื่อซึ่งเป็น Innovation Fund ที่จะเข้ามาปลุกวงการ Start-Up ให้คึกคักยิ่งขึ้น โดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นี้ เวลา 13:00 – 14:00 น. ทาง Facebook Live OR Official นี่คือก้าวใหม่ของ โออาร์ ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก โดยเป้าหมายหลักของนั้นคือการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการร่วมมือกับผู้คร่ำหวอดในวงการ Start-Up เพื่อเป็นพลังสนับสนุนบริษัท Start-Up ของไทยให้เติบโตได้ไกลกว่าเดิมทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โออาร์ ได้สร้างผลงานความสำเร็จพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จากการเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางในการลงทุนของ โออาร์ นั้น หัวใจสำคัญคือต้องมีวิถีในการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ โออาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมทั้งในด้านต่าง ๆ เช่น Food & Beverage, Traveling, Health & Wellness และ Digital Lifestyle เป็นต้นโดยการลงทุนดังกล่าวมุ่งเน้นส่งเสริมผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นเดิมเป็นหลัก โออาร์ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปครอบงำกิจการ แต่เป็นการเข้าไปลงทุนเพื่อช่วยส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการนำจุดแข็งที่ โออาร์ มีอยู่ ไปช่วยต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ เป็นการทำธุรกิจแบบเติบโตร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าซึ่งเป็นดั่งเข็มทิศในด้านการลงทุนของ โออาร์หนึ่งในความสำเร็จที่ผ่านมาซึ่งน่าพูดถึงเป็นอย่างยิ่ง คือการลงทุนในซึ่งเป็น Start-Up ด้าน e-Logistics ผู้ให้บริการ E-Commerce สัญชาติไทยแบบครบวงจร และเป็นบริษัทแม่ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการด้านขนส่งเอกชน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวได้ช่วยเสริมศักยภาพให้กับ โออาร์ และกลุ่มธุรกิจแฟลช เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านขนส่งและพลังงาน อีกทั้งยังช่วยในการต่อยอดไปยังธุรกิจอื่น ๆ ของ โออาร์ เชื่อมต่อธุรกิจแบบ Online to Offline โดยได้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การที่ โออาร์ ให้บริการน้ำมันแก่รถที่ใช้ในการขนส่งของการใช้ Café Amazon เป็นจุด Drop Off ให้ผู้บริโภคมาส่งพัสดุได้ที่ร้านกาแฟ เพิ่มความสะดวกสบายและเครือข่ายในการบริการขณะที่การร่วมลงทุนในซึ่งดำเนินกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ก็ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการลงทุนใน SME ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าจากชุมชนส่งตรงไปยังผู้บริโภค ให้ได้รับประทานอาหารออร์แกนิคที่สดใหม่และปลอดภัย นอกจากนั้นยังเพิ่มช่องทางการขายให้กับร้านโดยมีการวางสินค้าที่ Café Amazon ด้วยโออาร์ ยังได้ร่วมลงทุนกับซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟแบบครบวงจร ทั้งจำหน่าย Equipment, Coffee Supply, Coffee Bean ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับธุรกิจกาแฟ และมีร้านกาแฟ Specialty ภายใต้แบรนด์โดย โออาร์ ได้เข้าไปช่วยเสริมในด้านการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคใน Specialty Coffee ที่เติบโตขึ้น รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Value Chain ของธุรกิจค้าปลีกของ โออาร์ ทั้งในด้าน Up-Stream และ Mid-Stream เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ ค้าปลีกสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ ในด้าน Digital Lifestyle โออาร์ ได้ร่วมลงทุนในหรือด้วยเป้าหมายในการร่วมยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทยจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างครบวงจร และเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบใหม่ ๆ กับพันธมิตรธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและสมาชิก Blue Card ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมและปริมาณของสมาชิก Blue Card ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจาก Lifestyle ของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนไปอีกด้วยจากความสำเร็จทั้งหมดที่กล่าวมา แน่นอนว่า ย่อมทำให้ธุรกิจตัวใหม่ ๆ ของ โออาร์ ได้รับการจับตามองเสมอ ๆ เช่นเดียวกับ ORZON Ventures ที่กำลังจะออกสตาร์ทนี้ ที่เพียงแค่ได้ข่าว เหล่า Start-Up ต่างให้ความสนใจและรอดูว่าจะมีรายละเอียดอย่างไร แต่เชื่อได้ว่าต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคำตอบทั้งหมดจะถูกเฉลยในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นี้ ทาง Facebook Live OR Official ตั้งแต่เวลา 13:00 – 14:00 น. เป็นต้นไป