Taiwan Excellence ยกระดับสินค้า ในงาน Taiwan Expo 2021 in Thailand Online

Alston Chang จากบริษัทInventecแนะนำระบบการตรวจวัดทางสรีรวิทยาแบบมัลติฟังก์ชัน “Chiline”ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลในเลือด และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดทั้งหมดจะถูกบันทึกเก็บไว้ในคลาวด์ และสามารถส่งต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวหรือแพทย์ได้





ElaineChooiจากบริษัทYZTEKนำเสนอวิวัฒนาการระบบความปลอดภัยของห้องครัวอัจฉริยะ โซลูชันชั้นนำสำหรับห้องครัวที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุไฟไหม้ ที่ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากห้องครัวอุปกรณ์ปิดเตาอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกe+Autoffถูกคิดค้นขึ้นด้วยฟังก์ชันปิดไฟอัตโนมัติที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ให้คุณสามารถอัพเกรดเตาแก๊สแบบดั้งเดิมกลายเป็นเตาอัจฉริยะ





นอกจากงานสัมมนาออนไลน์นี้แล้ว ทั้ง 4 บริษัท ยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน “Taiwan Expo2021in Thailand online”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 31 ต.ค. 2564 นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลTaiwan Excellence Awardอีก 39 ผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดแสดง มีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และด้านความงาม อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม การขนส่ง ไปจนถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆ

ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย” พร้อมทั้งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio, Circular and Green Economy : BCG) เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมของไต้หวัน ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ทำให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ไต้หวันยังมีการพัฒนาระบบการรีไซเคิลทรัพยากรอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกรองจากเยอรมนีเพื่อตอบรับกระแสความสนใจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนไทย Taiwan Excellence จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Experiencing the Wonderful Life” แนะนำ 4 บริษัทยอดเยี่ยมผู้ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ได้แก่ Chien Ti, Inventec, JuTian, and YZTEKVivian LoจากบริษัทChienTiแนะนำสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสไตล์โมเพด (HS-925)และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ขนาดกะทัดรัด (HS-268)ออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระพับเก็บได้ง่ายพอดีกับท้ายรถเพื่อความสะดวกในการขนย้าย สำหรับHS-925เป็นสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่มีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจากรถจักรยานยนต์Chris Huang จากบริษัท JuTian Cleantechได้แบ่งปันความมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเส้นใยของเสียจากพืชที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และการรีไซเคิลของเสียทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น ชานอ้อย เส้นใยไม้ไผ่ และกากกาแฟ สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชิงนิเวศ กลายเป็นหลอด ช้อนส้อม และขวดน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักเพื่อการรีไซเคิลทางชีวภาพหลังการใช้งาน ดังนั้นกากใยพืชจึงไม่ใช่ "ของเสีย" อีกต่อไป แต่กลายเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมมากกว่า 130 คน และมีผู้ชมสดสูงสุด 64 คน โดยมียอดดูทั้งหมด 260 ครั้งโดยสามารถเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ https://thai.taiwanexpoasean.com/en/index.html (เว็บไซต์เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่ 22 ก.ย. ถึง 29 ต.ค.)●รับชมงานสัมมนาออนไลน์“Experiencing the Wonderful Life”ย้อนหลังได้ที่ :https://www.youtube.com/watch?v=KCnh-p54NCg●ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ43ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลTaiwan Excellenceได้ที่ : https://taiwanexcellenceth.com/2021TAIWANEXPO/#seminar