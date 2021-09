‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ รีแบรนด์ดิ้ง พร้อมปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจใหม่ ไม่เหมือนเดิม เติมความหลากหลาย ตอบโจทย์ยุค Next Normal ภายใต้แนวคิด ‘Make it Better คิดจะทำ ต้องทำให้ดีสุดๆ’

วันนี้ (28 ก.ย.) นายณัฐภูมิ รัฐชยากร กรรมการผู้จัดการ ‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ อีเวนต์ สื่อโฆษณา และ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 16 ปี โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทสามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตมาได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ‘Make it Better คิดจะทำ ต้องทำให้ดีสุดๆ’ อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทบเป็นวงกว้างไปสู่แทบทุกธุรกิจในเมืองไทย รวมถึง ‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ ด้วยเช่นกัน ‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ จึงพยายามปรับนำเอาจุดแข็งทางธุรกิจในเครือที่มี และคิดว่าจะไปต่อได้ในโลกยุค New Normal เพื่อเดินหน้าสู่ Next Normal“ดังนั้นเราจึงได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการจัดทัพใหม่เป็น 3 สายงานธุรกิจ ได้แก่ 1. สายงานธุรกิจ Newspective นำโดย คุณมนัญญา เตยะราชกุล ผู้จัดการทั่วไป Newspective ซึ่งทำงานกับเรามากว่า 14 ปี มีประสบการณ์อีเว้นท์ การทำ Branding งาน Production ทางโฆษณาต่างๆ มากมาย จะรับบทบาทในการพัฒนา THE SHOPS TIMES ธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ 2. สายงาน Blue Network นำโดย คุณหนึ่งฤทัย บางนาชาด ผู้จัดการทั่วไป Blue Network ซึ่งทำงานกับเรามากว่า 12 ปี มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการเป็นที่ปรึกษาการสื่อสารทางการตลาดให้กับสินค้าที่จะริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะรับบทบาทในการพัฒนาการขายสื่อ Digital Content ให้กับ ‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ และ 3. สายงานธุรกิจ Make it Better ปั้นสื่อ Digital Content นำโดย สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ THE STATES TIMES ที่เติบโตสูงในช่วงที่ผ่านมา, THE STUDY TIMES สำนักข่าววัยเรียน, KIT MUSIC, THE BOSS TIMES เรื่องนี้ต้องถึงบอส, FengshuiBizDesigner และอื่นๆ โดยผมจะเป็นผู้รับบทบาทในการพัฒนา Digital Content ทั้งหมดนี้ ด้วยตัวเอง มั่นใจว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ Digital Content Commerce นี้จะทำให้ ‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ เติบโตและ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป”“เราไม่กลัวที่จะพลาด แต่กลัวที่จะไม่ลงมือทำ เราพร้อมเข้าไป ‘ทำ’ ทุกธุรกิจที่เราไม่เคยทำ พร้อมรับโอกาสใหม่ๆ ผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์เราทำไม่ได้ ทุกธุรกิจมีความยาก แต่ไม่ยากเกินกว่าความพยายาม ผมเชื่อในการลงมือทำ ทำวันละนิด พัฒนาวันหน่อย จะค่อยๆ กลายเป็นความเชี่ยวชาญ และจะมีจังหวะเวลาที่ทำให้เราพร้อมท้าทายกับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามา ผมเชื่อแบบนั้น”“โควิดไม่ได้ทำให้เสียอย่างเดียว แต่มันมีโอกาสซ่อนอยู่จริงๆ อยากให้ทุกคนที่กำลังท้อ กล้าที่จะลองคิดบวก สะสมพลังนั้นๆ เอาไว้ให้มากๆ จากนั้นลองลุกขึ้นมาทำ ทำ และก็ทำ ผมเชื่อว่าจะมีผลลัพธ์บางอย่างที่ช่วยจูงคุณไปในเส้นทางแห่งโอกาสที่คาดไม่ถึง” ณัฐภูมิ ทิ้งท้ายสำหรับ ‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย ภายใต้แนวคิดการบริหารธุรกิจแบบ Ameba Management โต แล้วแตกตัว เชื่อในทฤษฎีเลข 7 ที่จะบริหารงานให้มีบุคคลกรไม่เกิน 7 คนในแต่ละบริษัทหรือหน่วยงาน ปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ในเครือทั้งสิ้น 9 บริษัท โดยมีผลงานที่โดดเด่น เช่น การได้พลิกบทบาทเป็น ผู้ถือลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าฟอร์ด รายแรกและรายเดียวในประเทศ ไทย, จีน, เกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ของแบรนด์ค่ายรถยนต์ฟอร์ด (FORD) สหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตซัพพลายสินค้าของฟอร์ด และ ยูนิฟอร์มใหม่ ไปสู่ศูนย์บริการต่างๆ กว่า 170 แห่งทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป, การเป็นตัวแทนเจรจาเช่าที่ดินบนทำเลศักยภาพริมถนนพระราม 4 ในการพัฒนาอาคารสำนักงานและร้านค้าปลีกให้เช่า ภายใต้ชื่อ ‘ปัญญ์’ (PUNN), ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา KIT MUSIC ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลง 'เชียร์ยูโร 2020 แอโร่ซอฟ' เพลงฮิต 'ติดหู หลอนหัว' คนไทยทั้งประเทศ ขึ้นมาภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 คู่แรก (อิตาลี vs ตุรกี) จะเริ่มเปิดฉาก โดยได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตรองเท้าแอโรซอฟ เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลยูโร 2020 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้รับหน้าที่แต่งเพลงดังกล่าวขึ้นมา, รวมทั้งมีผลงานด้านการทำโฆษณาของ Blue Network ที่เป็นฐานสำคัญในการทำงานและสร้างการเติบโตให้กับ‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ มาโดยตลอด